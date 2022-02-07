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7 фев 2022

На клиентских Aurus Senat обнаружились серьезные дефекты

На клиентских Aurus Senat обнаружились серьезные дефекты

В руки мастеров одного из известных столичных детейлинг-центров попал товарный образец отечественного седана Aurus Senat, где обнаружились дефекты, которые могут поставить под сомнение премиальный статус машины

В целом машина произвела приятное впечатление, однако, некоторые огрехи бросились в глаза. Среди всего прочего эксперты отметили ошибку на приборной панели, которая сигнализировала о проблеме работы адаптивного круиз-контроля. Еще один дефект связан с дополнительным стоп-сигналом, который внезапно перестал работать, после чего также появилось соответствующее уведомление.

Также эксперты посетовали на мультимедийную систему. Во-первых, она также работала со сбоями (периодически пропадала возможность регулировки громкости). Во-вторых, по мнению экспертов сама система не стыкуется со статусом машины – недостаточно качественное звучание.

Отметим, что на данный момент Aurus не успевает выполнить производственный план. По плану, с конвейера завода у Елабуге должно сходить более 600 автомобилей в год, но за семь месяцев на предприятии успели собрать только 60 предоплаченных «Сенатов». Ценник на модель стартует с отметки в 24720000 рублей. 

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