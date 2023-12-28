На рынок выходит новый электрический кроссовер BAIC ArcFox Alpha T5

Компания BAIC на этой неделе выводит на рынок уже второй электромобиль - это кроссовер ArcFox Alpha T5. Автомобиль в Китае оценивается от 155 800 до 199 800 юаней (1 994 000 - 2 558 000 рублей)

Стандартная версия Alpha T5 оснащается одним электромотором мощностью 252 л.с. (185 кВт) и 360 Нм крутящего момента. Автомобиль комплектуется батарей емкостью 65 кВт*ч. Максимальный запас хода - 520 км. Самая дорогая версия получила электромотор на 272 л.с. (200 кВт) и 360 Нм. В данном случае емкость аккумулятора - 79,2 кВт*ч. Запас хода - 660 км. Вне зависимости от комплектации автомобиль - переднеприводный.

Alpha T5 по габаритам сопоставим с хорошо известным в России BAIC X7: 4690/1936/1650 мм. при колесной базе в 2845 мм. Дизайн автомобиля выполнен в современном стиле. Треугольные блоки фар получили бумеранга-образные светодиодные элементы. Дверные ручки утоплены в кузов. Задние фонари соединяются между собой по всей ширине кузова. А над дверью багажника есть небольшой спойлер. Дополняют образ 19-дюймовые колесные диски (в самой дорогой комплектации - 20 дюймов). Интерьер выполнен в минималистичном стиле. На передней панели устанавливается единственный экран диагональю 15,6 дюймов. Он также выполняет функцию “приборки”. В базовой версии автомобиль оборудован датчиком мониторинга состояния водителя и платформой для беспроводной зарядки смартфона. Самая дорогая версия отличается атмосферной подсветкой с 256 вариантами освещения.