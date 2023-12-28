Автомобильный портал Motorpage
28 дек 2023

На рынок выходит новый электрический кроссовер BAIC ArcFox Alpha T5

На рынок выходит новый электрический кроссовер BAIC ArcFox Alpha T5
Автор фото: фирма-производитель

Компания BAIC на этой неделе выводит на рынок уже второй электромобиль - это кроссовер ArcFox Alpha T5. Автомобиль в Китае оценивается от 155 800 до 199 800 юаней (1 994 000 - 2 558 000 рублей)

Стандартная версия Alpha T5 оснащается одним электромотором мощностью 252 л.с. (185 кВт) и 360 Нм крутящего момента. Автомобиль комплектуется батарей емкостью 65 кВт*ч. Максимальный запас хода - 520 км. Самая дорогая версия получила электромотор на 272 л.с. (200 кВт) и 360 Нм. В данном случае емкость аккумулятора - 79,2 кВт*ч. Запас хода - 660 км. Вне зависимости от комплектации автомобиль - переднеприводный.

Alpha T5 по габаритам сопоставим с хорошо известным в России BAIC X7: 4690/1936/1650 мм. при колесной базе в 2845 мм. Дизайн автомобиля выполнен в современном стиле. Треугольные блоки фар получили бумеранга-образные светодиодные элементы. Дверные ручки утоплены в кузов. Задние фонари соединяются между собой по всей ширине кузова. А над дверью багажника есть небольшой спойлер. Дополняют образ 19-дюймовые колесные диски (в самой дорогой комплектации - 20 дюймов). Интерьер выполнен в минималистичном стиле. На передней панели устанавливается единственный экран диагональю 15,6 дюймов. Он также выполняет функцию “приборки”. В базовой версии автомобиль оборудован датчиком мониторинга состояния водителя и платформой для беспроводной зарядки смартфона. Самая дорогая версия отличается атмосферной подсветкой с 256 вариантами освещения. 

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

Комментарии к новости

Последние новости

...
Zeekr 007

В Китае стартовали продажи электроседана Zeekr 007 с возможностью подзарядки на 615 км за 15 минут

28 декабря 2023

Корея расширяет запрет на экспорт автомобилей в Россию

27 декабря 2023
Changan Uni-K

Changan начал продажи гибридного Uni-K в России

27 декабря 2023
BAIC U5 Plus

На китайский рынок выходит электрическая модификация BAIC U5 Plus. Ждем новинку в России

27 декабря 2023
BAIC U5 Plus

На китайский рынок выходит электрическая модификация BAIC U5 Plus. Ждем новинку в России

27 декабря 2023

Полицейский автопарк в Турции пополнился премиальными и спортивными авто

27 декабря 2023

 Новости BAIC

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Chery Tiggo 7 - chery tiggo 7 promax awd (2023) «бережём природу по-китайски» Тест драйв
23 декабря 2023

Chery Tiggo 7
"«Бережём природу по-китайски»"
Suzuki Vitara - suzuki vitara hybrid (2020) красный ответ «зелёной» повестке
Тест драйв
16 декабря 2023

Suzuki Vitara
"Красный ответ «зелёной» повестке"
Geely Coolray - geely coolray (2023) что изменил рестайлинг
Тест драйв
09 декабря 2023

Geely Coolray
"Что изменил рестайлинг"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 2 2 2