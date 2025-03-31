Человечество всегда тянулось к свету, как в прямом, так и в переносном смысле. В первобытные времена, пещеру освещал костер, потом лучина, свеча, газ, электричество и так далее

Прогресс не остановить. В начале шестнадцатого века был пойман первый кашалот, люди открыли для себя пользу китов. Точнее, их жира, который назывался «ворвань» – его заливали в лампы, поджигали фитиль, получали неровное слабое пламя. Около 1743 года из спермацета, – эта субстанция находится в голове кашалота, – научились делать «спермацетовый воск» для свечей. При сгорании китового жира образовывался неприятный запах, а спермацетовые свечи горели ярче и не были токсичны. В общем, численность человечества росла, потребность в жире тоже, а численность китов сокращалась, причем стремительно. Добыча китов была прибыльным бизнесом и велась в промышленных масштабах. Скорее всего, их уничтожили бы полностью уже к началу ХХ века, но им повезло. Люди открыли более дешевый источник света - керосин, и необходимость в истреблении китов полностью отпала.

Существует несколько версий получения керосина, по одной из них в австро-венгерском Лемберге, современное его название – Львов, Адам Зех и Игнасий Лукасевич, два польских помощников аптекаря, в 1862 году начали экспериментировать с нефтью – путем дистилляции они хотели получить из нее новые лекарства. В то время был очень популярен «Целебный петролеум Кира», который обещал исцеление от всех болезней, если его принимать несколько раз в день. Кстати, это «лекарство» сделало Самуэля Кира в прямом смысле первым человеком, который заработал миллион на нефти. Также злые языки утверждали, что Зех и Лукасевич хотели использовать нефть для производства дешёвой водки. Но так или иначе они получили светлую жидкость без резкого запаха, которая при горении давала яркий, по тем временам, ровный свет без вони и копоти, которыми сопровождалось горение ворвани. Изобретатели керосина были люди неглупые и предприимчивые и тут же разработали керосиновую лампу, выставили ее в витрине аптеки и начали зарабатывать деньги.



Получал из нефти керосин путём дистилляции и врач из Петербурга И. Я. Лерхе. Его опыты проводились в Баку примерно между 1732 и 1735 годами. В 1849 году керосин получил канадский геолог Абрахам Геснер, работавший на первой нефтяной скважине современного типа недалеко от города Баку. Еще в средние века персидский ученый Мухаммед Рази получал керосин в перегонном кубе. В общем, не столь важно, кто первый догадался получить его из нефти. Важно, что керосин или, как его называли в России, «осветительное масло» начали производить в огромных масштабах.

И тут же столкнулись с проблемой: нагревая сырую нефть, получали необходимую фракцию, то есть керосин, а все остальное шло в отходы. Особые проблемы доставляли легко воспламеняющиеся фракции – бензин. Необходимость уничтожать огромное количество бензина, получаемого при производстве керосина, стало настоящей проблемой. Бензин просто выливали на землю, но он был горюч и это было опасно, он мог воспламениться. Сливали в огромные ямы и сжигали – но это было очень дорого: копать огромные котлованы нужно было вручную. Просто сливали в реки, убивая все живое – но все это не могло решить проблемы утилизации отходов производства.



А бензина, от которого надо было избавляться, с каждым годом становилось все больше, так как все больше добывалось нефти. В начале 20 века нужно было уничтожать сотни тысяч тонн в год. Одним Грозненским нефтеперерабатывающим заводом в 1902 году было уничтожено 70 тысяч тонн бензина. Утилизация стала сложнейшей технической задачей, в решение которой нефтепромышленники вкладывали значительные средства, – в общем, бензин стал настоящей проблемой. Причем эта проблема усугублялась тем, что в начале двадцатого века спрос на керосин стал падать, так как крупные города начали потреблять для освещения электричество, промышленность также активно переходила с паровых машин на электроэнергию.

Керосин мог повторить судьбу ворвани, то есть стать абсолютно ненужным. Нефтедобывающие компании попали в сложную ситуацию. Выход из которой нашел Джон Рокфеллер. Он решил, что отходы производства, то есть бензин, можно использовать как… топливо!

Компания Рокфеллера Standard Oil начала продвигать бензин как топливо для автомобиля с ДВС – эти машины в то время, больше походили на игрушки. Кстати, другие крупные нефтяные компании скоро поняли идею Standart Oil и стали работать в том же направлении.

Но задача была непростой. Думаю, мало кто знает, что в 1900 году на улицах Нью-Йорка доминировали электромобили. В этом году на территории Штатов было продано 4192 транспортных средства, из них электромобилей – 1575. Чуть больше было продано «паромобилей», а именно 1 681, и это неудивительно, ведь паровые моторы уже эксплуатировались почти сто лет и их производство было налажено, они работали на железной дороге, в шахтах, в сельском хозяйстве. Паровые машины достигли технического совершенства, лучшие конструкции могли соперничать с ДВС по КПД. На Нью-Йоркском автошоу 1924 года демонстрировалась Model E — паромобиль премиум-класса. Его характеристики впечатляли: до 100 км/ч машина разгонялась за 10 секунд и развивала максимальную скорость в 160 км/ч.

Еще одна справка. В 1897 году в Нью-Йорке трудилось 12 «электротакси», а к 1899 году таких машин было уже 60. Этой модели Electrobat хватало одной зарядки аккумуляторов на пробег в 40 километров, она могла развивать скорость в 32 километра в час. Для полной зарядки батарей требовалось около восьми часов, но эту проблему решили путем простой замены АКБ, так что «электротакси» могло работать круглосуточно, просто приезжая время от времени в гараж для замены элемента питания. В начале 20 века на дорогах США было около 40% автомобилей на паровом ходу, 38% электромобилей и только 22% машин с ДВС.

Вспомним подвиг Берты Бенц, совершенный ею в августе 1888 года. Она проехала на автомобиле с бензиновым ДВС 104 километра. Машина ломалась, Берта толкала ее в гору и преодолевала другие трудности, об этой истории написано много. Но сейчас о другом: зачем Берта это сделала? Оказывается, только для того, чтобы поддержать мужа, сконструировавшего автомобиль с ДВС и потерявшего веру в работоспособность своего изобретения. Настолько дела с моторами внутреннего сгорания были плохи.

У машин с электромоторами была масса преимуществ: отсутствие коробок передач, что упрощало управление, всего две педали – газ и тормоз. Электромобили легко заводились – не нужно было колдовать с ручкой стартера каждый раз перед запуском. Работа электродвигателя была почти бесшумной, в крупных населенных пунктах повсеместно было электричество и не возникало проблем с подзарядкой, а главное, на тот момент электрические автомобили были надежны и просты в эксплуатации. Но усилия крупных нефтяных компаний были не напрасны. С 1910-х началось серийное производство машин с бензиновым мотором. Постепенно устранялись их недостатки – придумали глушитель, электростартер и многое другое, довели конструкцию практически до совершенства. А сегодня мы вдруг почему-то решили вернуться к началу века прошлого, к тому, от чего уходили больше ста лет, – начали выпускать электромобили. К чему бы это?