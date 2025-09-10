Рынок новых электромобилей в нашей стране сегодня находится фактически на грани комы. За семь месяцев 2025 года было продано всего 6106 машин — почти вдвое меньше, чем годом ранее. Продавцы отмечают, что покупателей практически нет, а скидки на электрические авто невозможны. Что происходит?
Причины того, что рынок новых «электричек» сложился вдвое, очевидны. Прежде всего это цены на машины. Электромобили традиционно значительно дороже своих бензиновых и дизельных аналогов. В среднем разница в цене доходит до 1,5 раза за тот же набор функций и характеристик! Понятно, что при прочих равных большинство покупателей предпочитают более дешевый классический вариант с двигателем внутреннего сгорания.
Раньше продажи поддерживались различными государственными льготами, но их начали постепенно отменять. В 2025 году, например, для всех иномарок отменили бесплатный проезд по платным трассам, ввели утилизационный сбор, что еще сильнее подняло цену. Бесплатная парковка пока сохраняется, но настроения в среде электромобилистов тревожные. Поэтому теперь эксплуатация электромобиля обходится почти по реальной стоимости.
И что мы видим? Самая болезненная тема для владельцев «электричек» – зарядка. Самих ЭЗС очень мало: на февраль 2025 года публичных зарядных станций в России насчитывалось лишь 8185 штук, включая как быстрые, так и медленные. Быстрых из них всего 3805 штук. И это на нашу большую страну с огромными расстояниями. Так теперь и льгот на зарядку нет. Недавно последние бесплатные зарядки стали платными, а тариф многих автомобилистов удивил. Сегодня средняя и быстрая зарядка стоит 20 рублей за кВт⋅ч (на некоторых ЭЗС 22–23 рубля), а медленная – 15 рублей, но требует много времени.
В итоге эксплуатационные расходы на электромобиль сравнялись с бензиновыми авто. Скажем, средний современный электромобиль в городе потребляет около 20 кВт⋅ч на 100 км в режиме без экономии энергии. При тарифе за кВт⋅ч 20 рублей это 400 рублей за сотню километров. Современная бензиновая машина со смешанным расходом 7 литров при цене топлива 60 рублей на литр обойдется в 420 рублей на 100 км, то есть всего на 20 рублей дороже. Фактически то на то. А дизель со смешанным расходом в 6,5 литра на сотню уже оказывается дешевле и выгоднее.
Получается неприятная и бесперспективная картина: сам электромобиль стоит минимум в полтора раза дороже, льготы уходят, бесплатную парковку могут внезапно отменить, а стоимость километра пробега почти такая же, как у ДВС или даже больше. При этом зарядная инфраструктура развита слабо, и владельцы электричек тратят дополнительное время и на поиск станции, и на сам процесс зарядки, тогда как бензиновые и дизельные машины лишены этой проблемы из-за развитой сети АЗС.
Сейчас спрос поддерживают в основном энтузиасты, принципиально выбирающие электрокар. Но таких не много, а большинство покупателей считают деньги. То есть в ближайшие годы перспектив у электромобилей в России почти нет, и они фактически станут нишевым продуктом. Помимо фанатов «электрички» будут покупать также владельцы частных домов, подключенных к электросети тремя фазами 15 кВт, и которые могут физически заряжать машину ночью по льготному тарифу. Для остальных же электромобиль превращается в дорогую и малооправданную игрушку.
