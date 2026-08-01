Способы адаптироваться к новой топливной реальности и при чем тут нафталин

Почему старики все время недовольны и бурчат?

Ответ прост: скучно, не происходит ничего нового

Помню, одно из самых сильных потрясений времен СССР было связано — да, с тем же бензином. В 1978 году ходили слухи, что он подорожает, и его начали скупать в бочки, канистры и так далее.

После чего по телевизору выступил министр и заверил, что подорожания не будет. Тут начали скупать бензин уже и в трехлитровые банки, про запас, даже те, у кого не было машины. Так появился дефицит бензина в СССР. Но его скоро побороли, при этом литр АИ-93 подорожал с 10 копеек до 20, а АИ-76 с 7,5 копейки, соответственно, до 15. А министра уволили, так все и наладилось.

Сейчас тоже говорят, что топливо не подорожает, министр выступил, но в канистры уже не наливают. Так к чему я все это? Хочу поделиться опытом, и только. Ведь в СССР после подорожания топлива в два раза зарплаты не выросли, люди начали экономить. Ставили дополнительные прокладки под головку блока, мощность снижалась, но можно было ездить на 76 м бензине. Правда, недолго, прокладки прогорали. Еще ставили «футорки» в свечные отверстия, что тоже снижало степень сжатия, и можно было ездить на низкооктановом бензине, но при этом прогорали поршни. Однако самым главным хитом был нафталин. Не знаю как сейчас, но раньше он продавался в обычных хозяйственных магазинах и использовался в качестве средства от моли, чтобы она не скушала единственный костюм, в котором его обладатель женился и после ходил всю жизнь. Нафталин засовывали в канистру с более дешевым бензином с замыслом использовать это средство как антидетонационную присадку для повышения октанового числа в топливе. Бросил таблетку — и вот тебе экономия. Или на заправке нет нужного бензина, купил что есть, добавил таблетку, и все в порядке.

Надо честно признать, они действительно повышают октановое число топлива на 1–3 единицы. Но что случалось с «Жигулями» «копейками» и «Москвичами-412», которые ездили на нафталине? А случалось вот что: прогорали поршни, залегали кольца, подгорали и не закрывались клапана. Если повезет, то до всего этого просто забивался карбюратор. Но это были древние «механизмы», а теперь давайте представим современный автомобиль, где форсунка имеет диаметр человеческого волоса. Догадываетесь, что с ней будет? Правильно, ее придется менять. А заодно и свечи, как и катализатор. Также понадобится прочистить топливную систему, возможно, заменить топливный насос и еще что-нибудь по мелочи.

В общем, опыт говорит, что если от добавок в топливо дохли «паровозы» времен СССР, то современным машинам все эти добавки просто противопоказаны. Так что учитесь, пожалуйста, на чужом опыте. Ситуация: заправка, бензин есть, но только 92 й, а вашей машине рекомендован 95 й и 98 й. Да, неприятно, но волноваться не стоит, ведь вы не доезжаете до сухого бака и у вас есть еще топливо вашего октанового числа. Совет: можно заливать и 92 й, но желательно столько, сколько у вас в баке вашего 95 го бензина, они смешаются, и падение октанового числа будет уменьшено, плюс ЭБУ адаптирует мотор к худшему топливу. Но при этом я не советую выводить машину на максимальные обороты, двигаться спокойно, без резких нажатий на педаль газа. И как минимум без потерь вы доедете до АЗС с нужным топливом.

Еще один случай. Вам нужен АИ-95, а есть только топливо 100. Беспокоиться не стоит, можно залить и спокойно продолжать движение, если у вас современный автомобиль. Обладателям старого авто надо знать, что 100 й бензин имеет чуть большую продолжительность горения, и может возникнуть ситуация, когда он будет догорать в выпускной системе. Это не беда, хотя нежелательно. Вторая проблема для старых машин — содержание мощных моющих присадок и эфиров в 100 м топливе, то, от чего могут начать отслаиваться отложения в двигателе и пострадать неновые прокладки. В общем, в старые машины 100 й бензин стоит лить с осторожностью. А главное, беречь свои нервы, не беспокоиться и продолжать спокойно жить. Сложности в этой жизни приходят, уходят и забываются, как это было с проблемами времен СССР.