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Лекция о вреде электромобилей

В советское время был такой анекдот. «В воинской части проходит лекция «О вреде мяса»…» Дальше рассказывать не буду, там лютая похабщина, но смеяться можно было начинать уже в этом месте

Партия и правительство в ту пору тратили немало сил на то, чтобы доказать гражданам, что если у них чего-то нет, то это только для их же пользы. Например, при временном отсутствии в магазинах сливочного масла в газетах писали обстоятельные статьи о пользе для здоровья растительных жиров, которые содержатся в масле подсолнечном. Ну и так далее.

Сегодня весь мир сходит с ума по электромобилям. А власти многих стран даже законодательно планируют запретить ездить на чем-то, что работает не на батарейках. Мы с вами тут явно не в тренде. Электрический «Москвич», говорите? А у многих ли из нас сегодня хватит денег хотя бы на «Москвич» бензиновый? Импортная техника еще дороже. К тому же и ей подчас не под силу справиться с нашими расстояниями. Я вот в июле доехал до Санкт-Петербурга на дорогом электрокаре, произведенном в Поднебесной. Главные впечатления? На дорогу потратил 11 часов вместо обычных семи — «добавочное» время ушло на зарядку, а также на ожидание, когда напитается машина другого электромобилиста, — провод быстрой зарядки был всего один. Одним словом, не наше это.

Есть и еще один аспект, о котором, похоже, мало кто задумывался. Не наносит ли электромобиль вред человеческому здоровью? Полтора десятка лет назад, когда электромобильность еще казалась днем завтрашним, один мой коллега написал такую вот антиутопию: «Собака из будущего, по привычке отливающая на колесо ближайшего к подъезду электромобиля, станет сильно рисковать. А если вместо кожаного поводка металлическая цепочка, то и собаковод попадет под электрораздачу». Сегодня, когда электромобили стали реальностью, мы понимаем, что поражение током можно получить разве что от сильно неисправной машины на батарейках. Но я сейчас вам расскажу про опасность, которую таит в себе любая, даже новая электрическая тачка.

В быту нас уже давно окружают самые разные электроприборы — от холодильника до смартфона. Все они в разной степени распространяют вокруг себя электромагнитное излучение (ЭМИ). Которое человеку ни разу не полезно. ЭМИ искажает течение химических реакций в организме — в частности, ухудшает окисляющие способности, то есть затрудняет питание тканей кислородом. А это не только общее недомогание и потеря концентрации, но и катализатор сердечно-сосудистых заболеваний, а также половой дисфункции. Когда жена вам говорила «не клади мобильник в передний карман джинсов», она это чувствовала интуитивно, как женщина. Но то же говорят нам и ученые. И если ЭМИ от стиральной машины или телефона ничтожно, то в электромобиле оно огромно. Излучение, если кто не в курсе, измеряется в теслах. Совпадение? Не думаю. Так вот, в электромобиле это в среднем 140 мкТл. В кабине машиниста электропоезда — 120 мкТл. А машинисты, как известно, уходят на пенсию раньше, и не всегда здоровыми людьми.

И это, как говорится, только вершина айсберга. Если углубиться в изучение вопроса, можно сделать массу неприятных открытий. Привычные нам бензиновые автомобили, как любая аналоговая техника, требовали от нас постоянного участия в их жизни. И неважно, сами вы копались в гараже под капотом или везли машину на ТО, — эти хлопоты в той или иной степени и стимулировали работу мозга, и развивали мелкую моторику. А под капот электромобиля вы когда-нибудь заглядывали? Видели, что там, кроме провода для подзарядки, ничего нет? Кстати, бензином, если помните, можно было поделиться — водитель с «пересохшим» бензобаком вставал на обочине с канистрой. С проводом, как мы понимаем, вставать на обочине бесполезно. То есть уменьшается социальная вовлеченность автовладельца, растет его тревожность, а там недалеко и до депрессии. А сколько ни читали нам лекций, что «алкоголь — это не антидепрессант, а скорее наоборот», кто же из нас их слушался?

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора

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