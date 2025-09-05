В Перми сгорел электромобиль российской сборки Amberauto A5. Огонь возник сразу после подзарядки батареи

Amberauto A5 выпускается на «Автоторе» в Калининграде из китайских машинокомплектов. На самом деле речь идет о бюджетном седане JMEV Yi, название которого для России было изменено. На «Автоторе» планируют в этом году продать тысячу таких машин. Мощность электромотора составляет 160 л.с., крутящий момент 225 Нм, емкость батареи 60 кВт·ч, разгон до сотни занимает 10 с. Сейчас A5 продаются по цене 2,5–2,8 млн рублей — правда, это уже рестайлинговая версия, сгорел дорестайл. С господдержкой цена снижается на 925 тыс. рублей и становится довольно привлекательной. Она стартует уже с 1,5 млн.

После инцидента в сети разгорелись споры о том, заслуживают ли внимания электромобили вообще и Amberauto A5 в частности. Примечательно то, что людей, которые выступают в поддержку А5, тоже немало. Сгоревший экземпляр был зарегистрирован в Пермском крае, но больше всего таких машин можно встретить в Калининградской области. Там их активно используют в такси и каршеринге. Не стоит также забывать, что китайские электромобили фактически запретили в Евросоюзе, обложив высокими пошлинами. Причиной стало то, что местный автопром не выдерживал конкуренции с китайскими производителями в низком ценовом сегменте. То есть китайский автоэлектропром способен конкурировать на самом высоком уровне.

Важно понимать, что горят не только электромобили, но и гибриды. Главное, чтобы была батарея. Самый яркий пример первых — Tesla. Машины компании Маска выгорают дотла с печальной регулярностью. Вторым примером легко может послужить бюджетный подключаемый гибрид Chevrolet Volt. В инструкции к нему даже была рекомендация в случае аварии сначала обесточить машину и только после этого приступать к спасению пассажиров.

Так, значит, электромобили и гибриды опасны и покупать их не стоит? На самом деле каждый должен принимать решение сам. По статистике, из каждых 300 тыс. автомобилей Tesla горят 40 шт. Причина пожара может быть разной, это и плохая или поврежденная зарядка, и повреждение батареи при движении, и многое другое. Доля сгоревших Tesla составляет 0,013 %. Большинство владельцев успели покинуть салон горящей машины и отделались финансовыми потерями и легким испугом. По некоторым оценкам, машины с бензиновыми двигателями горят примерно в 10 раз чаще. Но на это никто не обращает внимания, как и на постоянные отзывные кампании, направленные на устранение дефектов, способных привести к возгоранию.

Но проблема в другом. Как создатели ни пытались, им не удалось сделать электромобиль, конкурентоспособный по цене с обычной машиной с ДВС. Как только заканчиваются дотации, покупать электромобили становится невыгодно. И Amberauto A5 один из примеров. Сможете продать тысячу за год, убрав дотации почти на миллион рублей?

Экологичность тоже миф. Вы будете смеяться, но большая часть электричества в мире по-прежнему производится благодаря сжиганию полезных ископаемых, а «зеленые» источники составляют, по разным данным, от 10 до 30% производства.

В нашей стране есть гораздо более логичное и экологичное решение — машины на газе. Переделать бензиновый двигатель под газ и пустить в серию для автомобильных компаний не составит проблем. При сгорании газа практически не образуется вредных веществ, машины на нем гораздо экологичнее электромобилей. Газа у нас завались. Единственное, что требуется, — развитая сеть газовых заправок. И лучше развивать ее, чем ставить по всей стране зарядные устройства для электромобилей. Что до пожаробезопасности, машины на газе можно сделать по меньшей мере не опаснее бензиновых. Соответствующие разработки в мире уже есть.

Единственная беда — простому водителю сэкономить не удастся ни на чем. Если вырастет число электромобилей, подорожает электричество для них, при переходе на газ цены на него быстро подрастут. Так было в свое время с дизелем, который изначально продвигали как дешевое топливо из отходов нефтяного производства. Если хотите сэкономить, покупайте электромобиль сейчас. Но сколько вы проезжаете в год и сколько сэкономите — 20 или 50 тыс. рублей? Больше вряд ли, ведь междугородние поездки на электромобилях — это по-прежнему что-то из разряда экстрима. Стоит ли экономия того, чтобы быть привязанным к розетке?

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора

