На наших дорогах станет меньше импортных автомобилей и поспособствует этому, как ни странно, система экстренной помощи водителям

Одно время мне нередко приходилось ездить в автомобильные экспедиции. В том числе и по России. Это было здорово – столько всего нового можно узнать и увидеть, забравшись проездом в такую глушь, куда иначе не попал бы никогда в жизни. Вот, например, дело было где-то на приполярном Урале. Разбитая каменистая грунтовка, уходящая к гористому горизонту. На GPS пусто – какая-то координата есть, карты нету. Мобильник уже второй день пытается найти сеть, радиоприемник в машине ловит только атмосферные помехи. Едем «в сторону гор». Инструкция, предельно проста: до темноты прямо, а как стемнеет надо искать огонек левее на склоне. Он там один. Это и будет старый прииск, на котором нам предстоит заночевать. Только у них есть генератор и топливо для него. Больше в тех краях электрическому свету взяться неоткуда!

Тем не менее, здесь тоже живут люди. Многие без света и электричества. На дороге время от времени попадаются встречные и попутные машины. Встречаются какие-то домики, вагончики и бытовки дорожников. Наше внимание привлекло скопление людей и машин на верхушке очередной сопки. Что, спрашиваем, тут такое? Оказывается, это «аномальное» место, где… ловят сотовые телефоны! Причем, ловят в прямом смысле слова. Люди их ловят. Заинтриговал? Сейчас объясню. Технология выхода на связь тут такова: человек набирает СМС-ку, нажимает кнопку отправить и начинает подбрасывать свой телефон в воздух. Чем выше, тем лучше. Бросает, ловит. Бросает, ловит. В какой-то момент телефону, в высшей точке своего полета, удается «зацепиться» за сеть и отправить СМС. Убедившись, что сообщение ушло, абонент присаживается рядом на камешек и закуривает. Курит минут двадцать, а то и тридцать. Потом сминает сигарету и начинает снова подбрасывать свой телефон, в надежде получить ответное сообщение. Практика общепринятая, говорят, что обычно это удается. Местные были даже удивлены, что я не знал такого простого и действенного метода. Теперь знаю!

Знаю и в связи с этим хочу поинтересоваться: какая, нафиг, «ЭРА ГЛОНАСС» будет работать в подобных условиях? Связи-то нет! А автомобиль со встроенным модулем вверх не подбросишь. Для тех, кто не знает, поясню: в маленькой коробочке, которая с 1 января 2017 года должна быть установлена во все ввозимые в нашу страну автомобили, вмонтирован передающий модуль от простейшего мобильного телефона. Это именно он при аварии или при нажатии на кнопку SOS должен подать сигнал куда следует, чтобы приехали, нашли и спасли. Нет сигнала – нет помощи. А она в этих краях многим очень бы пригодилась – на пути к прииску то и дело встречались следы сгоревших покрышек и обугленные остовы автомобилей. «Зимой замерзал кто-то!» - равнодушно комментирует проводник: «Машина встала, вот водитель и жег покрышки, пытаясь не замерзнуть пока кто-нибудь не проедет мимо…»

Те, кто много поездил по нашей необъятной стране, подтвердят – таких гиблых мест у нас много. И не только на Урале. Так, может быть, нашим законодателям сперва стоит озаботиться стопроцентным покрытием GSM-связью всех российских дорог, прежде чем запрещать ввоз машин без модуля «ЭРА ГЛОНАС»? Согласитесь, надо сперва в бассейн воду налить, а потом уже заставлять всех учиться плавать! По крайней мере, это было бы логичнее, если речь действительно идет о безопасности автомобилистов…

Но дело, похоже, вовсе не в ней. Данная мера носит запретительный характер. Крупных компаний она практически не коснется. Для автомобилей, которые собираются в нашей стране или крупными партиями завозятся из-за рубежа, не такая уж большая проблема установить необходимое устройство и сертифицировать его по новому законодательству. Что с того, что на обязательном краш-тесте, подтверждающим, что тревожная кнопка «ЭРА ГЛОНАСС» действительно работает, придется разбить две-три машины? Если ты в год продаешь по сотне тысяч автомобилей одной модели, это не проблема. Цена безвременно погибших экземпляров «размажется» на всех таким тонким слоем, что прибавки никто и не заметит. Также, как не будет видна и цена самих модулей, приобретенных огромным оптом. А, вот, для какой-нибудь небольшой фирмочки, ввозящей в страну автомобили мелкими партиями, или, вообще, поштучно, новое требование и связанные с ним расходы станет непреодолимым препятствием, практически ставящем крест на всем бизнесе.

Поняли, о чем идет речь? Вовсе не о нашей с вами безопасности, а о «зачистке» рынка от «серых» дилеров и прочих «неофициалов». Кстати, заодно с ними, под раздачу попадут и продавцы эксклюзивных моделей, которые априори являются штучным товаром. Представляете, сколько будет стоит один Aston Martin, если для того, чтобы получить на него «Одобрение Типа Транспортного Средства», придется разбить еще три в процессе сертификации? Но это проблемы богатых, которые покупают такие машины и при этом не особо плачут. Бедным такая забота аукнется другим боком.

Федеральная Таможенная служба России уже пояснила, что нововведение коснется и подержанных машин, ввозимых частными лицами на территорию нашей страны. На них тоже придется получать сертификат, подтверждающих их соответствие техническому регламенту, в котором и прописано требование о наличии системы «ЭРА ГЛОНАСС». Возможно ли получить такой документ на отдельно взятую «бэушную» машину? Скорее нет, чем да. Сертификация, как я уже сказал, требует краш-тестов, минимум двух, а скорее трех, учитывая испытание на опрокидывание. Ну не станете же вы покупать себе за границей четыре машины, чтобы получить возможность зарегистрировать в России только одну из них? Не станете. Поэтому об относительно доступном европейском или японском секонд-хенде можно забыть. Не будет его. Совсем не будет. Также, как и ввезенных частным образом новых моделей, которых на нашем рынке нет в принципе. Например, электромобилей Tesla, тяжелых американских пикапов, большинства полноразмерных семейных минивэнов и больших, но «не люксовых» внедорожников.

Зачем, спросите, все это делается? По всей видимости, речь идет об очередном пункте государственной программы поддержки отечественных автопроизводителей и всех приравненных (хотя бы по формальному признаку) к ним компаний. В свое время, для того, чтобы оградить их продукцию от конкуренции с более дешевым импортным секонд-хендом, были введены «заградительные» таможенные пошлины, делающие ввоз подержанных автомобилей не выгодным. Но эти пошлины, если вы помните, были объявлены временными, так как они идут в разрез с правилами ВТО, членом которой наша страна стала еще в августе 2012 года. На то, чтобы устранить все несоответствия и нестыковки, Россия получила своеобразный тайм-аут в виде «переходного периода», который, как было официально заявлено, продлится семь лет.

Другими словами, к августу 2019 года нашей стране так или иначе придется снизить пошлины на ввоз подержанных иномарок. Можно предположить, что в этом случае «бэушные» автомобили вновь хлынут к нам потоком. Помните, как это было в начале 90-х? Кто станет покупать новенькую Lada по цене еще достаточно живого Mercedes? Никто. Вот, чтобы этого не произошло и пришлось нашим законодателям придумать новую систему ограничений. А ее насущную необходимость проще всего обосновать заботой о нашей с вами безопасности и сокращением количества смертей на дорогах. На тех самых дорогах, где мы с вами так и будем по-прежнему подбрасывать телефоны в воздух, пытаясь «поймать» сеть и отправить СМС. Оплаченная же нами сполна система «ЭРА ГЛОНАСС» на большей части страны вряд ли будет полезнее запасной покрышки, которую, в случае чего, можно хотя бы поджечь, чтобы согреться или подать сигнал о помощи.