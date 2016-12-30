Автомобильный портал Motorpage
Открытое письмо Деду Морозу

В преддверии Нового Года обычно принято поздравлять и желать. Желать всего самого лучшего, важного и желанного. Порой, даже неосуществимого – мол, Дедушка Мороз как-нибудь справится. Найдет где-нибудь денег, наколдует здоровья, устроит личную жизнь. А, правда, почему бы и нет? На кого же нам еще надеяться? Исключительно на него, родимого! Похоже, что в новом году только его стараниями могут миновать нас платные парковки во дворах спальных районов и шлагбаумы с купюроприемниками на въездах в каждый сколь-либо значимый населенный пункт. Может быть, и спорную реформу ОСАГО он как-нибудь заморозит? И с ростом всевозможных штрафов, налогов и акцизов справится?

Надо только все это загадать под бой курантов и хорошенько его попросить. Лучше в письменном виде. Тогда платные трассы, вдруг, станут бесплатными. Тарифы системы «Платон» не вырастут вдвое, а растворятся по мановению волшебного посоха. И для больших грузовиков, и для легкого коммерческого транспорта…

А потом, глядишь, и обязательная с нового года «ЭРА ГЛОНАСС», ставящая жирный крест на изрядной части импортных автомобилей, как-нибудь сама собой рассосется. Выйдя из радостного новогоднего запоя, чиновники напрочь забудут о придуманном ими утилизационном сборе и законе об «опасном вождении». Банкиры, выдающие нам кредиты на покупку автомобилей, наоборот, вспомнят о совести.  Еще раз пересчитают наличность и одумаются «терпящие убытки» страховщики. Бензин не подорожает на два рубля, как предрекают эксперты, а подешевеет на десять. Камеры на дорогах начнут работать корректно, перестав отслеживать траекторию движения теней и солнечных зайчиков. Мест для парковки станет больше, а выделенных полос меньше. Все злые эвакуаторщики уже сразу после полуночи превратятся в тыквы. Или, хотя бы, получат по тыкве.

Так, может быть, и мы с вами изменимся к лучшему? Поголовно перестанем пить за рулем и начнем наконец-то пропускать людей на пешеходных переходах. Перестанем превышать скорость и выезжать на «встречку». Будем парковаться только там, где это положено. Все дружно пройдем техосмотр и честно застрахуем нашу с вами гражданскую ответственность. В конце концов, просто станем добрее и внимательнее друг к другу. Дедушка Мороз, помоги! На тебя же, говорю, вся надежда. Боюсь, что сами мы со всем этим не справимся.

Сложнее в новом году придется тем, кто уже вырос и в Деда Мороза не верит. Взрослые, как известно, все свои проблемы решают самостоятельно. Им я хочу пожелать, чтобы все в новом году у них получалось и все благополучно разрешалось. Терпения вам и удачи! Вы справитесь. Все остальные – пишите письма…

Вас заинтересует:

Вам понравилась эта статья?

Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках

ИЛИ
Комментировать

Рекомендуем также почитать:

Открытое письмо Деду Морозу
30 декабря 2016

"Открытое письмо Деду Морозу"
26 декабря 2016

"Помощь придет. Но не к вам"
Не время любить пешеходов!
19 октября 2016

"Не время любить пешеходов!"
Звездные войны. ГЛОНАСС или GPS
31 июля 2014

"Звездные войны"
23 июля 2014

"Чем грозит вступление в силу новых правил страхования ОСАГО"

Интересные новости по теме

Эксперты спорят о том, ударит ли реформа ОСАГО по рядовым водителям

Эксперты спорят о том, ударит ли реформа ОСАГО по рядовым водителям

Правозащитники раскритиковали новые правила «автогражданки» 12 октября 2016 3
Российский союз страховщиков поделился статистикой по ОСАГО

Российский союз страховщиков поделился статистикой по ОСАГО

Средний размер выплат по полису ОСАГО в июле превысил 70 тысяч рублей 26 августа 2016 0
Минфин предлагает не учитывать мощность двигателя при расчете стоимости ОСАГО

Минфин предлагает не учитывать мощность двигателя при расчете стоимости ОСАГО

В случае если инициатива получит ход, на повышающий коэффициент ОСАГО больше не будет влиять количество лошадиных сил 11 августа 2016 0
Штраф за отсутствие ОСАГО предлагают увеличить в 10 раз

Штраф за отсутствие ОСАГО предлагают увеличить в 10 раз

С такой инициативой выступил Российский союз автостраховщиков 09 августа 2016 0
В России начинается период замены полисов обязательного автострахования

В России начинается период замены полисов обязательного автострахования

Новые и старые бланки полисов ОСАГО будут выдаваться параллельно 01 июля 2016 0
Верховный суд предлагает создать комиссию для разрешения споров по ОСАГО

Верховный суд предлагает создать комиссию для разрешения споров по ОСАГО

Верховный суд предлагает решать споры между страховщиками в досудебном порядке 28 июня 2016 0
Российские страховщики отчитались о росте выплат по «автогражданке»

Российские страховщики отчитались о росте выплат по «автогражданке»

Российский союз страховщиков поделился статистикой выплат по ОСАГО 31 мая 2016 0
Российскому союзу автостраховщиков могут присудить миллионный штраф за некорректные справочники

Российскому союзу автостраховщиков могут присудить миллионный штраф за некорректные справочники

РСА обязано переиздать справочники за 3 месяца, либо выплатить 1 млн рублей штрафа 08 апреля 2016 0

Комментарии

Обзоров машин на сайте:

4 0 8 7