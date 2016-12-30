В преддверии Нового Года обычно принято поздравлять и желать. Желать всего самого лучшего, важного и желанного. Порой, даже неосуществимого – мол, Дедушка Мороз как-нибудь справится. Найдет где-нибудь денег, наколдует здоровья, устроит личную жизнь. А, правда, почему бы и нет? На кого же нам еще надеяться? Исключительно на него, родимого! Похоже, что в новом году только его стараниями могут миновать нас платные парковки во дворах спальных районов и шлагбаумы с купюроприемниками на въездах в каждый сколь-либо значимый населенный пункт. Может быть, и спорную реформу ОСАГО он как-нибудь заморозит? И с ростом всевозможных штрафов, налогов и акцизов справится?
Надо только все это загадать под бой курантов и хорошенько его попросить. Лучше в письменном виде. Тогда платные трассы, вдруг, станут бесплатными. Тарифы системы «Платон» не вырастут вдвое, а растворятся по мановению волшебного посоха. И для больших грузовиков, и для легкого коммерческого транспорта…
А потом, глядишь, и обязательная с нового года «ЭРА ГЛОНАСС», ставящая жирный крест на изрядной части импортных автомобилей, как-нибудь сама собой рассосется. Выйдя из радостного новогоднего запоя, чиновники напрочь забудут о придуманном ими утилизационном сборе и законе об «опасном вождении». Банкиры, выдающие нам кредиты на покупку автомобилей, наоборот, вспомнят о совести. Еще раз пересчитают наличность и одумаются «терпящие убытки» страховщики. Бензин не подорожает на два рубля, как предрекают эксперты, а подешевеет на десять. Камеры на дорогах начнут работать корректно, перестав отслеживать траекторию движения теней и солнечных зайчиков. Мест для парковки станет больше, а выделенных полос меньше. Все злые эвакуаторщики уже сразу после полуночи превратятся в тыквы. Или, хотя бы, получат по тыкве.
Так, может быть, и мы с вами изменимся к лучшему? Поголовно перестанем пить за рулем и начнем наконец-то пропускать людей на пешеходных переходах. Перестанем превышать скорость и выезжать на «встречку». Будем парковаться только там, где это положено. Все дружно пройдем техосмотр и честно застрахуем нашу с вами гражданскую ответственность. В конце концов, просто станем добрее и внимательнее друг к другу. Дедушка Мороз, помоги! На тебя же, говорю, вся надежда. Боюсь, что сами мы со всем этим не справимся.
Сложнее в новом году придется тем, кто уже вырос и в Деда Мороза не верит. Взрослые, как известно, все свои проблемы решают самостоятельно. Им я хочу пожелать, чтобы все в новом году у них получалось и все благополучно разрешалось. Терпения вам и удачи! Вы справитесь. Все остальные – пишите письма…
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