Как сообщили в АО «ГЛОНАСС», за девять лет действия информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» спасателям было передано 400 тыс. вызовов на место ДТП, и это здорово. Но цена самого устройства выглядит завышенной
Если посмотреть вызовы от «ЭРА-ГЛОНАСС» «в разрезе», то выяснится, что в большинстве случаев (81%) информация об инциденте передается в автоматическом режиме, когда сама аппаратура при помощи датчиков определяет, что произошло ДТП. Еще в 15% случаев данные передаются в «ручном режиме» — водитель или пассажиры попавшего в аварию автомобиля самостоятельно нажимают кнопку экстренного вызова. И еще 4% вызовов — это ситуации, когда сообщение об инциденте отправляют водители других машин, которые оказались на месте происшествия. И еще, больше половины сообщений поступили с мест, расположенных довольно далеко (в 30 км и больше от населенных пунктов). Откуда до помощи просто так не докричишься… Причем, по данным оператора, в девяти из десяти случаев вызовы через «ЭРА-ГЛОНАСС» не дублировались с мобильных телефонов.
Вообще, что это за система? «ЭРА-ГЛОНАСС» — российская государственная автоматизированная информационная система (ГАИС) экстренного реагирования при авариях, она обеспечивает оперативное получение информации о ДТП на дорогах России. Система фиксирует географические координаты места ДТП и вместе с VIN-номером машины и первичной информацией об аварии (время столкновения, направление движения транспортного средства) передает их спасателям и медикам. В среднем с момента ДТП до получения вызова экстренными службами проходит 19 секунд, уверяют в «ЭРА-ГЛОНАСС».
С 1 января 2017 года вступило в силу требование об обязательном оснащении всех пассажирских и грузовых транспортных средств, выпущенных или ввезенных на территорию РФ, устройствами вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), подключенными к «ЭРА-ГЛОНАСС» (с 1 января 2015 года датчиками оснащались только те транспортные средства, которые впервые проходили процедуру одобрения типа на соответствие требованиям технического регламента). Кстати, «ЭРА-ГЛОНАСС» стала одной из первых в мире обязательной системой автоматического информирования оперативных служб о ДТП (но первая, честно говоря, появилась в Японии еще в 80 е годы прошлого века). В Европе запуск подобной системы eCall произошел в 2018 году.
Сейчас в России к функции «ЭРА-ГЛОНАСС» подключены 11,4 млн транспортных средств, или примерно каждый пятый автомобиль. За те 9 лет, что действует система, в РФ произошло около 1,4 млн аварий с погибшими и пострадавшими. То есть благодаря «ЭРА-ГЛОНАСС» экстренные службы мгновенно получили данные почти о каждом третьем ДТП.
«Ежегодно «ЭРА-ГЛОНАСС» спасает тысячи жизней людей. Госинформсистема способствует соблюдению правила «золотого часа» в медицине катастроф: помощь, оказанная в течение первых 60 минут после аварии, кратно повышает шансы спасения жизней пострадавших людей и минимизирует развитие опасных осложнений при травмах», — заявили в пресс-службе АО «ГЛОНАСС».
Автоматическое информирование оперативных служб об аварии — это, безусловно, нужная и правильная схема, от которой может зависеть жизнь человека. Главное, что напрягает меня лично, это ее высокая стоимость. Само по себе устройство копеечное, а вот затраты на сертификацию и тестирование достигают двухсот тысяч долларов для каждой модели машины (надо провести как минимум два дорогих краш-теста, очень недешево стоят услуги по сертификации, да и число организаций, которые имеют право на эти работы, минимально). Расходы, конечно, закладываются в цену машины. В результате установка устройства на автомобиль на заводе делает его дороже примерно на 70–80 тыс. рублей. В такую же цену обходится и самостоятельная установка упрощенной системы в автомобиль (это необходимо сделать, если вы ввозите его из-за рубежа, иначе его не поставят на учет). Недешево за коробочку с кнопкой и SIM-картой внутри… Конечно, делают это не в гараже, а только в специализированных компаниях. Кстати, примерно половина этой суммы — разные разрешительные документы. Уверяют, что самостоятельно получить их достаточно сложно.
И вот что еще интересно. Из-за проблем с поставками электронных компонентов в 2022 году разрешили временно выпускать автомобили, не оборудованные аппаратурой «ЭРА-ГЛОНАСС». Сейчас проблема вроде бы решена, и дилеры приглашают владельцев таких автомобилей приехать к ним в центры для установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Понятно, в упрощенном варианте, лишь с «ручным управлением».
PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора
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