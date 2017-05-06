Что мы пишем на своих автомобилях? Наверное, то, что в данный момент нас больше всего волнует. То, что мы хотим рассказать о себе окружающим. То, к чему хотим призвать. Чем поделиться. Что ж, это вполне логично…

Поэтому, я с понимаем отношусь к наклейкам типа «У меня родился сын!» или «Спасибо жене за дочку!» Здорово, поздравляю! Но, например, «Везу лапочку дочку» меня уже немного раздражает. Пошловато, не находите? Впрочем, простительно – у человека дочь родилась, отчасти даже завидую. Что заставляет моего соседа по офисной стоянке уже который год ездить со стикером «Нет абортам!» во все заднее стекло машины я не знаю. Но если его этот вопрос так сильно беспокоит, могу только посочувствовать. Также сочувствую я и всем тем, кто клеит на ржавые убитые в хлам «Жигули» стикеры типа «Racing» или «Street Racing». С ними все понятно. Даже говорить не стоит. Зачем шахматную доску согнули?

Заявления о том, что «Пропускаю только 01, 02 и 03!» меня немного озадачивают. Это что, выходит, что человек публично заявляет о своем систематическом нарушении ПДД? Я имею в виду пункт 3.2, согласно которому «водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства» (с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом). К таким транспортным средствам относятся не только пожарные милиция и скорая помощь! Ладно, не мое это дело, пусть с ним гаишники разбираются. Штраф 500 рублей, если что. А со временем, глядишь, и прав лишать начнут. Не пропускай дальше.

«Обама чмо!» - стало уже народным фольклором. «F… Fuel Economy» - тоже. Последнее особенно здорово смотрится на малолитражках с чахленьким литровым моторчиком, отвечающим нормам Евро99. Разнообразные признания в любви к собачкам или кошечкам, тоже комментировать не буду. На поздней стадии это уже не лечится. Пишите на своих машинах что угодно, по крайней мере, окружающие будут знать, с кем имеют дело.

Но апофеоза всенародная любовь к автомобильным наклейкам достигает в преддверии 9 мая. Стикеры соответствующей тематики даже продают в сетевых супермаркетах. В отделах автотоваров наравне с бейсбольными битами. Сам вчера видел. Фантазия производителей подобной полиграфии безгранична. От банального «1941-1945» до возмутительного «Можем повторить!» О чем думают те, кто это печатает, я знаю. О прибыли. Но что в головах у тех, кто клеит это на стекла своих автомобилей я не понимаю. Да и есть ли что-то у них в голове? Что они хотят повторить? С одной трехлинейкой на двоих в зимнем лесу под Вязьмой? Да так, чтобы там и остаться? Если кто не знает, так называемые «безвозвратные потери» Красной Армии в одной только вяземской операции превысили миллион (!) человек. Не надо нам таких повторений. Хватит!

Что имеют в виду те, кто клеит на свои машины «Прикрой, атакую!»? Кого вы атакуете на дорогах общего пользования? Школьный автобус? На днях один такой доатаковался по всем центральным телеканалам показали. Надпись «Т-34» на заднем борту внедорожника или пикапа я могу оправдать только плохим чувством юмора. Также, как и стикер «Трофейная» на стекле пожилого BMW в кузове Е39 или изрядно потрепанного жизнью «литовского» Mercedes. Правда, нередко «трофейными» у нас объявляют и изделия, например, корейского автопрома. Видимо, за компанию. Не смотря на то, что с Кореей мы никогда не воевали, в корейском конфликте напрямую не участвовали, а когда все это произошло, ни Hyundai, ни Kia легковых автомобилей еще не выпускали.

Меня, честно говоря, коробит даже от безобидного лозунга «Спасибо деду за победу». Нет, признательность к ветеранам, это здорово. Чувство безмерного уважения и благодарности – тоже. Но не на грязном же борту полусгнившего УАЗика! Люди, думайте, что творите! Всему свое время и место. А деду за победу – спасибо. И бабушкам низкий поклон. Вечная память всем, кто не вернулся, и долгих лет жизни тем, кто еще с нами. Простите, если кого обидел. С наступающим Днем победы!