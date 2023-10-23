Обновлён пикап Changan Hunter

В интернете были опубликованы первые изображения обновленного пикапа Changan Lantop, который в России известен под названием Hunter Plus. Ожидается, что официальный дебют новинки должен состояться до конца года.

Автомобиль получил агрессивный внешний облик с новой решеткой радиатора, узкими светодиодными фарами и массивными бамперами. Как и прежде, покупателям предложены две версии: со стандартной колесной базой в 3180 мм и удлиненной до 3430 мм.

Обновленный пикап будет оснащаться гибридной силовой установкой, в основе которой лежит бензиновый 2,0-литровый турбомотор и два электродвигателя мощностями 95 л.с. и 177 л.с. Вероятнее всего, автомобиль будет предложен с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод - полный.