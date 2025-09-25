Автомобильный портал Motorpage
25 сен 2025

Обновленный Deepal S07 получил автопилот Huawei и батареи с большим запасом хода

Автор фото: фирма-производитель

Китайская марка Deepal, принадлежащая концерну Changan, обновила кроссовер S07, который в ближайшее время ожидается и на российском рынке. Обновление затронуло линейку силовых установок и список оснащения, а также привело к пересмотру цен

Если раньше модель предлагалась в десяти версиях, то теперь их осталось пять. Стоимость в Китае составляет от 156 900 до 173 900 юаней (примерно 1,84–2 млн рублей). При этом производитель убрал как самую доступную модификацию, так и самую дорогую.

Гибридный вариант теперь комплектуется батареями на 31,73 и 39,05 кВт*ч с запасом хода на электротяге 230 и 300 км соответственно. Запас хода в гибридном режиме составляет 1385 км. Электрическую версию оснастили аккумулятором на 68,82 кВт*ч с запасом хода 550 км.

Теперь все комплектации по умолчанию включают автопилот Qiankun ADS SE от Huawei. Раньше система предлагалась только в старших версиях или за доплату в размере 20 тысяч юаней.
 

