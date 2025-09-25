В Калининграде готовятся к расширению модельной линейки Changan

Завод «Автотор», где уже был сертифицирован кроссовер Uni-S, планирует наладить выпуск еще четырех моделей Changan, включая автомобили суббренда Deepal

Среди бензиновых новинок числится Changan CS75 Plus четвертого поколения, который получит мотор мощностью 235 л.с. и полный привод, а также компактный Changan X5 Plus с атмосферным и турбированным мотором.

Что касается линейки Deepal, то нас ждет среднеразмерный гибридный кроссовер S07 с запасом хода на электротяге до 285 км и флагманский полноразмерный внедорожник G318 с гибридной силовой установкой мощностью 430 л.с.

Сроки старта продаж пока не сообщаются. Вероятно, “Чанганы” отечественной сборки появятся на рынке уже в следующем году.

