Автомобильный портал Motorpage
25 сен 2025

В Калининграде готовятся к расширению модельной линейки Changan

В Калининграде готовятся к расширению модельной линейки Changan
Автор фото: фирма-производитель

Завод «Автотор», где уже был сертифицирован кроссовер Uni-S, планирует наладить выпуск еще четырех моделей Changan, включая автомобили суббренда Deepal

Среди бензиновых новинок числится Changan CS75 Plus четвертого поколения, который получит мотор мощностью 235 л.с. и полный привод, а также компактный Changan X5 Plus с атмосферным и турбированным мотором.

Что касается линейки Deepal, то нас ждет среднеразмерный гибридный кроссовер S07 с запасом хода на электротяге до 285 км и флагманский полноразмерный внедорожник G318 с гибридной силовой установкой мощностью 430 л.с.

Сроки старта продаж пока не сообщаются. Вероятно, “Чанганы” отечественной сборки появятся на рынке уже в следующем году.
 

При написании новости использовалась информация:
китайские автомобили

Комментарии к новости

Последние новости

...
Changan Deepal S07 (2025)

Обновленный Deepal S07 получил автопилот Huawei и батареи с большим запасом хода

25 сентября 2025
Changan UNI-V (2023) колесо

Changan Uni-V получит полный привод и автомат в России

19 июня 2025
Changan Deepal S09 (2025)

Changan представил новый флагманский гибридный кроссовер Deepal S09

11 февраля 2025
Changan Nevo C798

Changan показал интерьер нового гибридного кроссовера Nevo C798

27 декабря 2024
Changan CS75 Plus

Changan показал обновленный CS75 Plus с 2,0-литровым турбомотором

17 декабря 2024
Changan Nevo C798

Changan опубликовал официальные изображения нового большого кроссовер Nevo C798

10 декабря 2024

 Новости Changan

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Belgee X70 - belgee x70 (2024) взвешенный рационализм Тест драйв
25 сентября 2025

Belgee X70
"Взвешенный рационализм"
Avatr 11 - avatr 11 (2024) яркий дизайн, премиальное качество, большой запас хода
Тест драйв
24 сентября 2025

Avatr 11
"Яркий дизайн, премиальное качество, большой запас хода"
JAC T9 - jac t9 (2024) на «тяжелом» топливе
Тест драйв
23 сентября 2025

JAC T9
"На «тяжелом» топливе"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 3 8 8