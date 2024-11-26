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26 ноя 2024

Changan показала электрокар Oshan 520 с технологией замены батарей

Changan показала электрокар Oshan 520 с технологией замены батарей
Автор фото: фирма-производитель

Компания Changan представила новый электрокар Oshan 520. Данная модель стала первой в модельном ряде китайской марки, которая оснащена технологией замены батарей

На самом деле, Oshan 520 - это не совсем новая модель. Автомобиль создан на базе седана Nevo A05 (гибридная версия Changan Eado). Точные габариты: 4770/1840/1470 мм., при колесной базе в 2765 мм. Oshan 520 оснащен тремя блоками батарей Choco-SEB разработки CALT. Емкость одного блока - 26,5 кВт*ч (суммарная емкость - 79,8 кВт*ч). Заявленный запас хода при всех полностью заряженных аккумуляторах - 520 км (по циклу CLTC). Заменить разряженные блоки можно будет на специальных станциях CALT. Процесс “заправки” займет всего две минуты. Компания к 2027 году планирует сделать более 3000 таких станций.

Приводится в движение Oshan 520 одним электромотором мощностью 143 л.с. Максимальная скорость автомобиля - 135 км/ч.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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