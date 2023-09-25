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25 сен 2023

Changan Uni-K в России получит гибридную силовую установку

Changan Uni-K в России получит гибридную силовую установку
Автор фото: фирма-производитель

Стало известно, что китайская компания Changan представит официально в России гибридную версию кроссовера Uni-K. В Китае такой автомобиль стоит от 187 900 юаней (2 470 000 рублей)

В основе гибридной силовой установки лежит 1,5-литровая бензиновая «турбочетверка» мощностью 166 л.с. и 255 Нм крутящего момента, а также электродвигатель на 116 л.с. Паспортный разгон до «сотни» - 8,1 с. Максимальная скорость - 200 км/ч. Автомобиль комплектуется батареей емкостью 30.7 кВт*ч. Запас хода на электротяге составит 135 км, а в гибридном режиме - 1100 км. Заявленный средний расход топлива - 0,9 л. на 100 км. Объем топливного бака - 53 л. В паре с мотором работает 6-ступенчатый «робот». Привод исключительно передний.

Напомним, что сейчас Uni-K в России предложен только с 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 226 л.с. и 380 Нм крутящего момента. Трансмиссия - 8-ступенчатый «автомат». Привод - передний или полный. Стоимость такого автомобиля в России начинается от 3 639 900 рублей.

При написании новости использовалась информация:
auto.ru Журнал

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