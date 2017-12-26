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26 дек 2017

Changhan привез в Россию кроссовер CS75

Changhan привез в Россию кроссовер CS75
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Changan привезла в Россию кроссовер CS75. Машину показывали еще в августе прошлого года на автосалоне в Москве, а в Китае кроссовер и вовсе продается с середины 2014 года.

Машина доступна у нас с безальтернативным сочетанием 1,8-литрового турбодвигателя (163 л.с.) и 6-ступенчатого «автомата». Комплектаций две: «Комфорт» и «Люкс». Базовая включает в себя 17-дюймовые легкосплавные колеса, две подушки безопасности, кондиционер, парктроники спереди и сзади, обогрев передних сидений и аудиосистему. В  переднеприводном варианте Changan CS75 обойдется в 1 249 000 рублей, полноприводный вариант на 90 тысяч рублей дороже.

В комплектации «Люкс» добавляются кожаный салон, камера заднего вида, люк, круиз-контроль, боковые подушки и шторки безопасности. Стоит такая комплектация на 100 тысяч рублей дороже «Комфорта», то есть обойдется в 1 349 000 и 1 439 000 рублей соответственно за переднее и полноприводные варианты.

Changan CS75 довольно крупный кроссовер — его длина 4650 мм, что больше, чем у Toyota RAV4 или Chery Tiggo 5. Дизайн, несмотря на любовь китайцев к заимствованием, прямых цитат у моделей известных автопроизводителей не имеет.

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При написании новости использовалась информация:
Changan

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