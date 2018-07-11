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11 июл 2018

Китайцы готовят конкурента кросс-купе Renault

Китайцы готовят конкурента кросс-купе Renault
Автор фото: Weibo

Китайцы научились оперативно реагировать на изменения конъюктуры. Не успевает какой-то тренд стать модным, как местные компании тут же готовят свой ответ ведущим автопроизводителям

Так, китайский Changan готовит кросс-купе, которое, вероятнее всего, получит индекс CS85. Машина станет конкурентом будущему купе-кроссоверу Renault, которое появится на местном рынке в следующем году (машину официально представят на Московском международном автосалоне в конце августа).

В сети впервые появились снимки Changan CS85 без камуфляжа. Передняя часть больше всего напоминает последние модели Volkswagen: большая хромированная радиаторная решетка с горизонтальными ламелями, узкие фары. У кроссовера довольно большие колесные арки, что предполагает установку колес большого диаметра. Ну а силуэт китайского купе-кроссовера очень напоминает модель от Renault и премиальный BMW X4.

Вероятнее всего базой для Changan CS85 послужил кроссовер CS75, так что машина будет переднеприводной, ее длина составит около 4,5 метров, а размер колесной базы составит 2700 мм. Гамму силовых агрегатов будущая новинка, наверняка, позаимствует у донора. Топовый вариант получит 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 178 л.с., который будет работать в паре с 6-ступенчатыми механической и автоматической коробками передач.

Официальная премьера Changan CS85 намечена на осень этого года. Скорее всего, купе-кроссовер покажут на мотор-шоу в Гуанчжоу.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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