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10 ноя 2021

Китайский кроссовер Changan Uni-K пришел на российский рынок

Китайский кроссовер Changan Uni-K пришел на российский рынок
Автор фото: фирма-производитель

Российский дилер Changan открыл предзаказ на кроссовер Uni-K, который станет флагманом бренда. Несмотря на открытый предзаказ, сама компания официально не анонсировала старт продаж внедорожника в России

Предполагается, что данное решение покажет интерес российского потребителя и определит российские квоты на поставки внедорожника. До этого, компания сообщила, что официальные продажи Uni-K начнутся в декабре этого года.

К сожалению, нет подробной информации о цене и характеристиках. Однако, ожидается, что автомобиль будет оснащен двухлитровым двигателем с турбонаддувом с отдачей в 226 л.с. и 380 Нм крутящего момента вместе с восьмиступенчатой коробкой передач Aisin. Полный привод будет доступен как дополнительная опция. О габаритах, также, известно несколько деталей: длина - 4856 мм, а колесная база - 2890 мм.

Вместе с Uni-K компания анонсировала продажи ещё одного своего внедорожника Exeed VX с аналогичным агрегатом, но с наибольшей колесной базой на 100 мм. 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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