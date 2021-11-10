Китайский кроссовер Changan Uni-K пришел на российский рынок

Российский дилер Changan открыл предзаказ на кроссовер Uni-K, который станет флагманом бренда. Несмотря на открытый предзаказ, сама компания официально не анонсировала старт продаж внедорожника в России

Предполагается, что данное решение покажет интерес российского потребителя и определит российские квоты на поставки внедорожника. До этого, компания сообщила, что официальные продажи Uni-K начнутся в декабре этого года.

К сожалению, нет подробной информации о цене и характеристиках. Однако, ожидается, что автомобиль будет оснащен двухлитровым двигателем с турбонаддувом с отдачей в 226 л.с. и 380 Нм крутящего момента вместе с восьмиступенчатой коробкой передач Aisin. Полный привод будет доступен как дополнительная опция. О габаритах, также, известно несколько деталей: длина - 4856 мм, а колесная база - 2890 мм.

Вместе с Uni-K компания анонсировала продажи ещё одного своего внедорожника Exeed VX с аналогичным агрегатом, но с наибольшей колесной базой на 100 мм.