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14 июн 2022

Представлен самый мощный Changan Uni-V

Представлен самый мощный Changan Uni-V
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Changan представила самую мощную на данный момент версию лифтбека Uni-V. Есть вероятность, что машину привезут и в Россию, хотя официально было объявлено лишь о поставках кроссоверов

Но вернемся к машине. Итак, в новом исполнении Uni-V оснащается двухлитровым турбомотором, который развивает 233 лошадиные силы. Мотор работает в паре с 8-ступенчатым автоматом японского производства (Aisin). Производитель заявляет, что до сотни автомобиль сможет разогнаться за 7.7 секунды, а максимальная скорость здесь составит 250 километров в час.

Что касается внешних отличий, то от обычного Uni-V заряженная модификация будет отличаться аэродинамическим обвесом с большим спойлером и выхлопной системой с четырьмя патрубками.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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