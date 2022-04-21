Сhangan представил конкурента Toyota Camry

Компания Changan представила серийную версию седана С385, который по своим габаритам сопоставим с Toyota Camry

Несколько слов о габаритах и внешнем виде новинки – у автомобиля очень низкий коэффициент аэродинамического сопротивления – 0.23. На этом поле китайцы смогли переиграть многих именитых европейских конкурентов, лучший результат (0.20) показывает лишь флагманский кроссовер от Mercedes – EQS. Что касается дизайна, то он является компиляцией различных черт Tesla, Lexus и BMW.

Надо сказать, что С385 представлен и в версии с ДВС, и в гибридном исполнении, и в электрической конфигурации. Причем на данный момент нам раскрыли лишь последнюю. Электрокар получил 258-сильный двигатель. До сотни такой автомобиль способен разогнаться за 5.7 секунды. Запас ходя составляет 700 километров.