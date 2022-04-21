Автомобильный портал Motorpage
21 апр 2022

Сhangan представил конкурента Toyota Camry

Сhangan представил конкурента Toyota Camry
Автор фото: фирма-производитель

Компания Changan представила серийную версию седана С385, который по своим габаритам сопоставим с Toyota Camry

Несколько слов о габаритах и внешнем виде новинки – у автомобиля очень низкий коэффициент аэродинамического сопротивления – 0.23.  На этом поле китайцы смогли переиграть многих именитых европейских конкурентов, лучший результат (0.20) показывает лишь флагманский кроссовер от Mercedes – EQS.  Что касается дизайна, то он является компиляцией различных черт Tesla, Lexus и BMW.

Надо сказать, что С385 представлен и в версии с ДВС, и в гибридном исполнении, и в электрической конфигурации.  Причем на данный момент нам раскрыли лишь последнюю. Электрокар получил 258-сильный двигатель. До сотни такой автомобиль способен разогнаться за 5.7 секунды.  Запас ходя составляет 700 километров.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Changan Uni-K

Китайский кроссовер Changan Uni-K пришел на российский рынок

10 ноября 2021

Changan везет в Россию уникальный кроссовер

14 июля 2021
Changan UNI-K

Changan представил новый флагманский кроссовер

24 ноября 2020
Changan Uni-V

Changan представил свой самый дорогой кроссовер

30 октября 2020
Changan Hunter / Kaicene F70

В России могут начать продавать пикап совместной разработки «Чанган» и «Пежо»

21 октября 2020

Changan следует сервисным трендам

09 апреля 2020

 Новости Changan

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Haval Jolion , Geely Coolray - гонки на 92-м: geely coolray пытается обставить haval jolion Сравнительный тест
20 апреля 2022

Haval Jolion , Geely Coolray
"Гонки на 92-м: Geely Coolray пытается обставить Haval Jolion"
Porsche Macan - porsche macan gts (2022) как уходящая натура
Тест драйв
17 апреля 2022

Porsche Macan
"Porsche Macan как уходящая натура"
Bentley Bentayga - bentley bentayga s (2022) сколько спортивности добавила bentley bentayga литера s
Тест драйв
14 апреля 2022

Bentley Bentayga
"Сколько спортивности добавила Bentley Bentayga литера S"
Lada Niva Travel - lada niva travel (2021) готова стать основой
Тест драйв
11 апреля 2022

Lada Niva Travel
"Готова стать основой"

Написано новостей:

3 0 4 8 2