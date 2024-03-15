В Китае начинаются продажи кроссовера Changan Uni-Z. Ждем новинку в России

Китайская компания Changan выводит на рынок новую модель, которая пополнит семейство Uni. Это компактный кроссовер Uni-Z, который оценили в 127 900 юаней, что эквивалентно 1 630 000 рублей

Фактически данная модель является переделанным кроссовером Oshan Z6, который теперь будет производиться под материнским брендом. Uni-Z будет отличаться крупной решеткой радиатора с множеством элементов в форме параллелепипедов, полностью светодиодной оптикой, растянувшейся по всей ширине автомобиля и спортивно выглядящими бамперами. По габаритам новинка встанет между кроссоверами Uni-T и Uni-K (4730/1890/1680 мм., колесная база - 2795 мм). Интерьер выглядит достаточно оригинально. На передней панели устанавливаются два отдельных экрана мультимедийной системы и цифровой “приборки”. Центральный тоннель - двухуровневый. Внизу есть USB-порты, а сверху беспроводная зарядка и рычаг КПП.

Changan Uni-Z на первом этапе продаж предложен только с гибридной силовой установкой. Это 1,5-литровый мотор мощностью 97 л.с. и один электродвигатель на 215 л.с. Емкость аккумулятора - 18,4 кВт*ч. Запас хода на электротяге составит 125 км. Также для кроссовера заявлена и обычная версия с 1,5-литровым турбомотором мощностью 188 л.с. Вне зависимости от модификации, привод - передний.