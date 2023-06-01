Автомобильный портал Motorpage
1 июн 2023

В России стартовали продажи Changan Eado Plus

В России стартовали продажи Changan Eado Plus
Автор фото: фирма-производитель

Похоже рынок седанов в России начал постепенно оживать - китайские компании привозят свои новинки, причем по официальным каналам. Сегодня поговори о Changan Eado Plus

Фактически, перед нами машина C-класса, так как в длину седан достигает 4.7 метров. Для простоты восприятия габаритов скажем, что новинка сопоставима с Hyundai Elantra или Kia Cerato.  Под капотом у "китайца" располагается полуторалитровый турбомотор, который работает в паре с 7-ступенчатым "роботом". К слову, в спецификации для России мотор развивает 155 лошадиных сил, тогда как в Китае - 160. Почему Changan не решил дефорсировать двигатель до 150 "лошадей" (меньший налог)  - загадка.

В базовую комплектацию  включены четыре подушки безопасности, АБС, ESP, LED-фары, легкосплавные колесные диски R16, камера заднего вида, медиасистема с 10-дюймовым дисплеем, климат-контроль, люк в крыше, бесключевой доступ в салон

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Changan Hunter Plus

Changan привезет в Россию пикап

26 мая 2023

В Россию привезут новый Changan

22 мая 2023

Changan выводит на рынок UNI-T

12 мая 2023
Changan Shenlan S7

Changan представил Shenlan S7

20 апреля 2023

Changan будет выпускать электрокары и гибриды под новым брендом

13 апреля 2023

На российский рынок вышел флагманский кроссовер CS95

07 апреля 2023

 Новости Changan

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Geely Monjaro - geely monjaro (2022) «флагмана должно быть много» Тест драйв
01 июня 2023

Geely Monjaro
"«Флагмана должно быть много»"
Chery Tiggo 7 - chery tiggo 7 pro max:(2022) умный, красивый и просторный
Тест драйв
26 мая 2023

Chery Tiggo 7
"Умный, красивый и просторный"
Evolute I-Joy - evolute i-joy (2022) «от печали до радости»
Тест драйв
19 мая 2023

Evolute I-Joy
"«От печали до радости»"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 1 1 3