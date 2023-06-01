В России стартовали продажи Changan Eado Plus

Похоже рынок седанов в России начал постепенно оживать - китайские компании привозят свои новинки, причем по официальным каналам. Сегодня поговори о Changan Eado Plus

Фактически, перед нами машина C-класса, так как в длину седан достигает 4.7 метров. Для простоты восприятия габаритов скажем, что новинка сопоставима с Hyundai Elantra или Kia Cerato. Под капотом у "китайца" располагается полуторалитровый турбомотор, который работает в паре с 7-ступенчатым "роботом". К слову, в спецификации для России мотор развивает 155 лошадиных сил, тогда как в Китае - 160. Почему Changan не решил дефорсировать двигатель до 150 "лошадей" (меньший налог) - загадка.

В базовую комплектацию включены четыре подушки безопасности, АБС, ESP, LED-фары, легкосплавные колесные диски R16, камера заднего вида, медиасистема с 10-дюймовым дисплеем, климат-контроль, люк в крыше, бесключевой доступ в салон