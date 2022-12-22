В Россию привезли флагманские кроссоверы Changan

На российском рынке появилось как минимум по одному экземпляру кроссоверов марки Changan официально не представленных моделей – CS85 и CS95

Как сообщает портал «Китайские автомобили», концерн Changan еще несколько лет назад планировал вывести данные машины на российский рынок, правда, из-за опасений по поводу слишком высокой стоимости кроссоверов, представительство марки решило повременить с запуском.

Впрочем, даже сейчас еще рано говорить о старте продаж. Машины могли привезти лишь для процедуры сертификации. Есть и другая точка зрения - автомобили будут продемонстрированы дилерам марки на одном из корпоративных мероприятий, а решение о возможной официальной продаже кроссоверов в России будет приниматься с учетом их позиции.

К слову, модель CS85 по своей стилистике схожа с Geely Tugella. В Китае же машину предлагают с двухлитровым турбо-мотором, который развивает либо 185, либо 233 лошадиные силы. CS95 – это флагман марки. Он построен на той же платформе, что и CS85, но в движение приводится самым мощным 233-сильным мотором.

