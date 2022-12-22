Автомобильный портал Motorpage
22 дек 2022

В Россию привезли флагманские кроссоверы Changan

В Россию привезли флагманские кроссоверы Changan

На российском рынке появилось как минимум по одному экземпляру кроссоверов марки Changan официально не представленных моделей – CS85 и CS95

Как сообщает портал «Китайские автомобили», концерн Changan еще несколько лет назад планировал вывести данные машины на российский рынок, правда, из-за опасений по поводу слишком высокой стоимости кроссоверов, представительство марки решило повременить с запуском.

Впрочем, даже сейчас еще рано говорить о старте продаж. Машины могли привезти лишь для процедуры сертификации. Есть и другая точка зрения - автомобили будут продемонстрированы дилерам марки на одном из корпоративных мероприятий, а решение о возможной официальной продаже кроссоверов в России будет приниматься с учетом их позиции.

К слову, модель CS85 по своей стилистике схожа с Geely Tugella. В Китае же машину предлагают с двухлитровым турбо-мотором, который развивает либо 185, либо 233 лошадиные силы. CS95 – это флагман марки. Он построен на той же платформе, что и CS85, но в движение приводится самым мощным 233-сильным мотором.
 

При написании новости использовалась информация:
китайские-автомобили

Комментарии к новости

Последние новости

...
Changan Lantop

Changan представил свой новый рамный пикап

31 августа 2022
Changan CD701

Changan представил свой футуристичный фастбек

29 августа 2022
Changan Uni-K (2021) вид спереди

Changan UNI-K приехал в Россию

25 июля 2022
Changan Uni-V

Представлен самый мощный Changan Uni-V

14 июня 2022
Changan Lumin

У Changan появился ультракомпактный электрокар

22 апреля 2022
Changan С385

Сhangan представил конкурента Toyota Camry

21 апреля 2022

 Новости Changan

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Omoda C5 - jmoda c5 (2023) вид спереди Тест драйв
17 декабря 2022

Omoda C5
"Первый пошел!"
Voyah Free - voyah free (2023) китайский гибрид с европейским лицом
Тест драйв
10 декабря 2022

Voyah Free
"Китайский гибрид с европейским лицом"
Lada Largus Cross - lada largus cross (2020) «вопрос с очевидным ответом»
Тест драйв
03 декабря 2022

Lada Largus Cross
"«Вопрос с очевидным ответом»"
Chery Tiggo 4, Nissan Qashqai - сравнительный тест: nissan qashqai (2022) и chery tiggo 4 pro (2020) : здравствуй и прощай
Сравнительный тест
21 ноября 2022

Chery Tiggo 4, Nissan Qashqai
"Здравствуй и прощай"

Написано новостей:

3 2 1 1 0