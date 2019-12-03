Datsun может уйти из России

О прекращении продаж автомобилей марки в стране рассказали японские СМИ

Принадлежащий Nissan бренд Datsun в скором времени может покинуть российский и индонезийский рынки, выяснило японское издание Nikkei Asia Review. Что касается Индонезии, то, по сообщениям местных журналистов, производство автомобилей в стране могут свернуть уже в начале 2020 года. В России же ситуация неоднозначная.

Между тем, несмотря на многочисленные слухи об уходе марки, российское представительство Datsun утверждает, что продажи автомобилей продолжатся. Более того, бренд намерен обновить седан on-DO и хэтчбек mi-DO, которые построены на «вазовской» платформе, и сохранить производство на мощностях «АвтоВАЗа».