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27 ноя 2019

Datsun отправит в ремонт автомобили "без тормозов"

Datsun отправит в ремонт автомобили "без тормозов"
Автор фото: фирма-производитель

Компания Datsun объявила об отзыве 1677 седанов on-DO и хэтчбеков mi-DO, которые были реализованы в России с 12 августа по 4 сентября 2019 года

Как сообщает Росстандарт, автомобили отправят на сервис в связи с вероятным несоответствием спецификации материала, из которого сделан обратный клапан усилителя тормозов. Из-за этого есть вероятность поломки самого клапана, что может привести к необходимости прикладывания большего усилия на педаль тормоза при замедлении.

Владельцев попадающих под акцию автомобилей уведомят о необходимости приехать в дилерский центр. Кроме того, узнать, попадают ли машины под отзыв, можно по списку VIN-номеров на странице Росстандарта. На автомобилях в случае необходимости выполнят замену клапана усилителя тормозов.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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