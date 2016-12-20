Федеральная служба по интеллектуальной собственности РФ выдала японскому суббренду компании Nissan – Datsun – патент на бюджетный компактный минивэн redi-GO.

Изначально японский компактвэн создавался для реализации на индийском авторынке и пока его можно приобрести только там. Однако руководство суббренда приняло решение защитить права интеллектуальной собственности на эту модель и в России. Как указывается в тексте документа, действие патентной лицензии распространяется на дизайн кузова redi-GO, его радиаторную решетку, оба бампера и всю переднюю панель в салоне.

Такое решение японской марки вызвало разногласия со стороны экспертного сообщества. Часть аналитиков полагает, что это может означать скорый выход модели на российский авторынок. Тем более, что ранее официальные представители Datsun уже заявляли о расширении российской линейки.

Так, в конце сентября текущего года PR-менеджер японской марки в России Иван Гущин рассказал журналистам о том, что специалисты Datsun в настоящее время занимаются подбором автомобиля, который смог бы встать в один ряд с уже существующими mi-DO и on-DO. Впрочем, никакой конкретной информации он не предоставил.

С другой стороны, получение патента еще не гарантирует выход модели на рынок, поскольку автопроизводители стараются защитить право интеллектуальной собственности на всех крупных рынках, каким, без сомнения, является Россия.

Еще один аргумент в пользу заложен в глобальной стратегии развития Datsun – использование платформ местного производства для каждого конкретного рынка. Так, в основе mi-DO и on-DO лежат платформы АвтоВАЗа, а redi-GO собирается на платформе CMF-A, которая принадлежит франко-японскому альянсу Renault-Nissan.

Стоит отметить, что в российском представительстве Datsun получение патента на индийский компактвэн не прокомментировали.