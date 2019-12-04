«Nissan Россия» опроверг информацию о прекращении продаж Datsun в 2020 году

Российское отделение Nissan опровергло информацию, что в 2020 году прекратятся производство и продажи автомобилей Datsun — седана on-Do и хэтчбека mi-Do

«Это спекуляция и слухи, которые никак не подкреплены официальными заявлениями Nissan. На сегодняшний день изменений в работе Datsun в России нет. С начала этого года до конца октября продажи Datsun составили 18,5 тысяч автомобилей, что на 15% выше показателя аналогичного периода прошлого года. [...] В ближайших планах — небольшое обновление on-DO и mi-DO и запуск спецверсий», — сообщат портал Drom со ссылкой на представителя «Nissan Россия». В чем будет заключаться модернизация и какие спецверсии появятся, он не уточнил.

Напомним, что 30 ноября японская газета Nikkei со ссылкой на свои источники в головной компании Nissan сообщила, что автопроизводитель прекратит выпуск Датсунов в двух из трех стран, где их сейчас делают, — в России и Индонезии. Производство машин бренда сохранится только в Индии, где он чувствует себя лучше. Якобы такое решение принял Макото Учида, новый исполнительный директор Nissan Motor, сменивший на днях на этом посту Хирото Саикаву.