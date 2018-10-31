У Datsun проблемы с рулём

Японский бренд Datsun объявил об отзыве машин, находящихся в эксплуатации в России в количестве 211 штук

Количество машин не слишком велико. В последнее время у других брендов происходили значительно более масштабные акции из-за обнаруженных дефектов. Тем не менее, неисправность касается конструкции руля - владельцам следует отнестись к сообщению серьёзно.

Обнаруженные дефекты сборки связаны с несоответствием установленных подушек безопасности конструкции корпуса руля. Из-за этого дефекта блок подушки закреплён недостаточно надёжно.

Компания произведёт все требуемые работы по замене блока подушки безопасности за свой счёт. Обнаруженные несоответствия касаются только моделей on-DO/mi-DO. Владельцам этих автомобилей имеет смысл проверить, содержат ли их транспортные средства указанные изъяны. Это можно сделать через любого из официальных дилеров или самостоятельно, сличив VIN номер своего авто с перечнем, который опубликован на сайте Росстандарта в приложении к сообщению об отзыве автомобилей производителем.