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31 окт 2018

У Datsun проблемы с рулём

У Datsun проблемы с рулём
Автор фото: фирма-производитель

Японский бренд Datsun объявил об отзыве машин, находящихся в эксплуатации в России в количестве 211 штук

Количество машин не слишком велико. В последнее время у других брендов происходили значительно более масштабные акции из-за обнаруженных дефектов. Тем не менее, неисправность касается конструкции руля - владельцам следует отнестись к сообщению серьёзно.

Обнаруженные дефекты сборки связаны с несоответствием установленных подушек безопасности конструкции корпуса руля. Из-за этого дефекта блок подушки закреплён недостаточно надёжно.

Компания произведёт все требуемые работы по замене блока подушки безопасности за свой счёт. Обнаруженные несоответствия касаются только моделей on-DO/mi-DO. Владельцам этих автомобилей имеет смысл проверить, содержат ли их транспортные средства указанные изъяны. Это можно сделать через любого из официальных дилеров или самостоятельно, сличив VIN номер своего авто с перечнем, который опубликован на сайте Росстандарта в приложении к сообщению об отзыве автомобилей производителем.

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При написании новости использовалась информация:
Росстандарт, speedme

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