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29 дек 2016

Dongfeng готовит две новинки для российского рынка

Dongfeng готовит две новинки для российского рынка
Автор фото: фликр.ком

Пресс-служба китайской компании Dongfeng анонсировала расширение своей российской линейки в будущем году.

По словам официальных представителей китайского автопроизводителя, российское подразделение компании уже завершает процедуру сертификации седана A30. К сожалению, даже приблизительных сроков начала продаж этой модели в России пока не называется, однако можно с высокой долей вероятности предположить, что он доберется до шоу-румов в I-ой половине следующего года.

На родном авторынке седан DFM A30 предлагается с полуторалитровым бензиновым двигателем мощностью 115 л.с., который, в зависимости от комплектации, может работать в паре либо с механической, либо с автоматической КПП. Ожидается, что под капотом российской модификации седана будет установлен тот же силовой агрегат, а в список дополнительного оборудования войдет: комплект фронтальных подушек безопасности, электронная система динамической стабилизации (ESP), аудиосистема и кондиционер.

Также, модельный ряд Dongfeng в России пополнит кроссовер AX7. Китайский представитель SUV-сегмента уже завершил процедуру сертификации и первые поставки автомобилей ожидаются уже в I-ом квартале будущего года. Подробности комплектаций и стоимость кроссовера будут опубликованы ближе к дате выхода на рынок.

Предполагается, что кроссовер будет поставляться в Россию в переднеприводном исполнении, а его моторная гамма будет представлена двумя бензиновыми двигателями: двухлитровым с отдачей 140 л.с. и 2,3-литровым мощностью 171 л.с.. Первый будет поставляться в комплекте с пятиступенчатой механической КПП, второй же получит шестиступенчатый «автомат» от компании Aisin.

Кроме того, в компании отмечают, что на российском рынке также должен появиться компактвэн DFM 370. Однако, окончательного решения относительно сроках его появления в нашей стране еще не принято.

Напомним, что на данный момент китайская марка представлена в России кроссовером H30 Cross и седаном S30.

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При написании новости использовалась информация:
Колеса.ру, Автостат, Car.ru, Экономика сегодня, За рулем

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