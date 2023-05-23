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23 май 2023

DongFeng Motor выводит на рынок РФ флагманский седан

DongFeng Motor выводит на рынок РФ флагманский седан

Рынок седанов в России пополнился еще одной интересной новинкой – свой флагман привезла компания DongFeng

Итак, седан называется Shine Max.В длину он «раскинулся» почти на пять метров, так что перед нами игрок бизнес-класса, собственно, компания его так и позиционирует. В целом машина построена на оригинальной платформе Dongfeng DSMA и отличается обтекаемым кузовом с дизайном в спортивном стиле.  Под капотом располагается турбо-мотор объемом в 1.5 литра, который развивает 190 лошадиных сил. В качестве КПП используется 7-ступенчатый робот.

В комплектацию автомобиля входят шесть подушек безопасности, АБС, ESP, система видеокамер кругового обзора, задний парктроник, бесключевой доступ, мониторинг «слепых» зон, контроль за движением по полосе, цифровая приборная панель, климат-контроль, мультимедийная система и т.д.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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