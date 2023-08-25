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25 авг 2023

Dongfeng представил новый бренд и новый автомобиль

Dongfeng представил новый бренд и новый автомобиль
Автор фото: фирма-производитель

Компания Dongfeng представила электрический хэтчбек Nano 01, который будет производиться под новым автомобильным брендом NAMMI (Nano)

Электромобиль получил яркий дизайн с интересно оформленной двухъярусной оптикой. Салон выглядит достаточно простым, но не дешевым. В обивке салона используется качественная экокожа и пластик. На передней панели расположился экран мультимедийной системы и небольшой дисплей «приборки». Можно также подметить мультифункциональное рулевое колесо и широкий центральный тоннель.

Автомобиль получил один электромотор мощностью 163 л.с. (120 кВт). Для покупателей будет предложены две батареи с запасом хода 300 и 400 км. Их емкости пока не разглашаются. Отмечается, что автомобиль можно будет «заправить» на 200 км пробега за 10 минут.

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

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