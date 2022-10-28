Dongfeng представил пикап, который выполнен по американским канонам

Компания Dongfeng представила новую модель из своей серии специализированных внедорожников Warrior. Шасси М20 предназначено для различных надстроек кузова

Начнем с технических характеристик модели. Dongfeng Warrior M20 получил дизель объёмом 6,7 литра. Эту рядную «шестёрку» также используют полноразмерные грузовики концерна. Она развивает 314 л.с. и 1200 Нм момента.

Передняя подвеска выполнена на рессорах, а вот задняя, судя по всему, — пружинная. При неизменной колёсной базе 3700 миллиметров общая длина шасси может быть 5850 или 6180 миллиметров. Что касается дизайна, то автомобиль получил внушительную кабину, которая может разместить сразу трех пассажиров.