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28 окт 2022

Dongfeng представил пикап, который выполнен по американским канонам

Dongfeng представил пикап, который выполнен по американским канонам

Компания Dongfeng представила новую модель из своей серии специализированных внедорожников Warrior. Шасси М20 предназначено для различных надстроек кузова

Начнем с технических характеристик модели. Dongfeng Warrior M20 получил дизель объёмом 6,7 литра. Эту рядную «шестёрку» также используют полноразмерные грузовики концерна. Она развивает 314 л.с. и 1200 Нм момента.

Передняя подвеска выполнена на рессорах, а вот задняя, судя по всему, — пружинная. При неизменной колёсной базе 3700 миллиметров общая длина шасси может быть 5850 или 6180 миллиметров.  Что касается дизайна, то автомобиль получил внушительную кабину, которая может разместить сразу трех пассажиров.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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