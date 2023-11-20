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20 ноя 2023

Dongfeng представила новый бюджетный электрохэтч

Dongfeng представила новый бюджетный электрохэтч
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Dongfeng выводит на родной рынок новый электрический кроссовер под названием Nammi 01. Автомобиль оценили в 79 000 юаней, что в перерасчете составит примерно 970 000 рублей

Автомобиль будет производиться под новым брендом Nammi (Nano) и, как можно догадаться, “единичка” станет первой моделью новоиспеченной марки. Автомобиль сконструирован на платформе Dongfeng S3 и комплектуется одним электромотором мощностью 95 л.с. Для покупателей будет предложены две батареи емкостями  31,45 кВт*ч и 42,3 кВт*ч. Запас хода составит 330 и 430 км соответственно. Максимальная скорость - 140 км/ч. Отмечается, что автомобиль можно будет «заправить» на 200 км пробега за 8 минут.

Электромобиль получил яркий дизайн с интересно оформленной двухъярусной оптикой. Салон выглядит достаточно минималистичным, но не простым. В обивке салона используется качественная экокожа и пластик. На передней панели расположился экран мультимедийной системы и небольшой дисплей «приборки». Можно также подметить мультифункциональное рулевое колесо и широкий центральный тоннель. Габариты электромобиля: 4030/1810/1570 мм и колесная база - 2660 мм.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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