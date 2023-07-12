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12 июл 2023

Dongfeng представила новый кроссовер Haohan

Dongfeng представила новый кроссовер Haohan
Автор фото: фирма-производитель

В Китае прошла презентация нового кроссовера Haohan, который будет производиться под дочерним брендом Aeolus

Новинка получила достаточно яркий внешний вид. Сразу бросаются в глаза двухъярусная оптика, широкая трапецевидная решетка радиатора, массивные бампера, скрытые дверные ручки и 20 дюймовые колесные диски. Габаритные размеры составляют 4653 x 1886 x 1730 мм., а колесная база - 2738 мм. 

Aeolus Haohan сконструирован на новой модульной платформе DSMA 2.0 производства Dongfeng. Вследствие этого, автомобиль получил как вариацию с ДВС (турбомотор 1.5 л. 204 л.с.), так и две вариации с гибридной установкой. Первый - полный гибрид (HEV). Суммарная отдача - 292 л.с. и 565 Нм. Запас хода на полном баке составит 1350 км. Второй - подключаемый гибрид (PHEV), который выдает 360 л.с. и 615 Нм.

При написании новости использовалась информация:
РБК, ixbt

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