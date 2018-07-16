Легковое отделение Dongfeng в России звезд с неба не ловит — продажи компании, представленной у нас двумя моделями, идут крайне вяло. Китайцев это не останавливает: они привезли в Россию большой трехместный кроссовер DFM 580.

Причем показали машину на выставке «Иннопром-2018». Что инновационного может быть в кроссовере, который уже около года продает у себя на родине, китайцы не объясняют. Трехрядный кроссовер длиной 4680 мм рассчитан на семерых пассажиров, у него три ряда сидений.

Представители компании говорят, что у DFM 580 есть шесть вариантов трансформации кресел. Правда, колесная база не так уж и велика (2870 мм), а это означает, что не только на третьем ряду, но и на втором будет тесновато.

На российском рынке DFM 580 будет продаваться с двумя бензиновыми двигателями: 1,8-литровым атмосферным мощностью 132 л.с. и 1,5-литровым турбированным мощностью 150 л.с. В качестве трансмиссий будут предложены аж три коробки передач: 5-ступенчатая механическая для более слабого агрегата и 6-ступенчатые «механика» и «автомат» для 150-сильной версии. Вне зависимости от силового агрегата привод у кроссовера исключительно передний.

Цены будут объявлены ближе к старту продаж, но вряд ли они будут ниже, чем у другого большого кроссовера из Поднебесной, Geely Atlas. Несмотря на локализацию производства в Белоруссии этот автомобиль большой популярностью не пользуется. Сказывается высокая цена, которая стартует с отметки в 1 029 990 рублей.

