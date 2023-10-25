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25 окт 2023

Dongfeng привезет в Россию 8 новых моделей

Dongfeng привезет в Россию 8 новых моделей
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Dongfeng представит на российском рынке восемь новых моделей. Данная информация была подтверждена официальным дистрибьютором марки в России - Моторинвест

Речь идет только о кроссоверах. Три из них пополнят семейство Aeolus: AX7, Mage (на родине известен под именем Haohan) и Huge (Haoji). На данный момент линейка Aeolus в России пока состоит только из седана Shine Max. Также привезут четыре модели производства DFSK Seres (совместного предприятия с компанией Seres): Dongfeng 580, Dongfeng 600, Dongfeng ix5 и Dongfeng ix7.

Восьмой моделью станет рамный внедорожник Dongfeng Paladin, который на родине дебютировал этим летом. Автомобиль сконструирован на базе Nissan X-Terra и получил 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 228 л.с. и 360 Нм крутящего момента. Большая часть из этих моделей будут доступны для покупки в России уже в начале следующего года.

При написании новости использовалась информация:
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