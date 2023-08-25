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25 авг 2023

Известна цена Dongfeng DF6

Известна цена Dongfeng DF6

Российская компания «Моторинвест» объявила о старте продаж нового пикапа Dongfeng DF6. Стоимость начинается от 3 289 000 рублей

Фактически это уже второй дебют пикапа на российском рынке. Первый старт продаж был в мае прошлого года, но в связи с изменением официального дистрибьютора марки Dongfeng в России, было решено заново запустить продажи пикапа. Идентичная ситуация произошла с седаном Aeolus Shine Max. Отметим, что изначальная цена на Dongfeng DF6 составляла 2 790 000 рублей.

По габаритам DF6 сопоставим с пикапом JAC T6: 5310/1850/1810 мм., а колесная база - 3150 мм. Размер грузового отсека: 1520/1520/475 мм. Дорожный просвет - 220 мм.

Dongfeng DF6 оснащается дизельным турбомотором объемом 2,5 л. Мощность составит 136 л.с. Крутящий момент- 305 Нм. Автомобиль комплектуется 6-ступенчатой «механикой». Привод - полный. Альтернативный агрегат - 2,3-литровый дизельный мотор мощностью 163 л.с. и 380 Нм. В даном случае мотор работает в паре с 6-ступенчатой «механикой» или 8-ступенчатым «автоматом».
 

При написании новости использовалась информация:
китайские-автомобили

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