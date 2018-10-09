Купеобразный Dongfeng ix5 вышел на оперативный простор

Относительно новый тип автомобиля – купеобразный кроссовер – довольно быстро набирает обороты в мире

Первенец от китайского бренда Dongfeng начал встречать своих первых покупателей. Первые продажи начинаются в Китае. В дальнейшем машина может прийти и в другие страны.

Ix5 специалисты сравнивают с купеобразным паркетником Renault «Arkana». Эту машину показывали только в виде концепта на Московском автосалоне в текущем году. А китайцы не только довели свой автомобиль до конвейера, но уже начали продажи.

Линейка моторов Dongfeng ix5 представлена двумя бензиновыми вариантами. Младший имеет объём 1,5 л и развивает мощность 179 лошадей. Он комплектуется механической коробкой с 6-ю ступенями. У старшего объём 2,0 л, он выдаёт 231 л.с. Он будет работать в паре с 6-ступенчатой АКПП.

Эксперты предрекают большое будущее сегменту кросс купе. Многие производители уже озадачились выпуском таких машин. Упомянутый Renault «Arkana» планируют начать собирать в России в следующем году.