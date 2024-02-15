Лифтбек eπ 007 готов выйти на рынок

Новый суббренд Dongfeng под названием eπ готовится вывести на рынок электрифицированный лифтбек 007 уже в следующем месяце. Цены на родине стартуют от 159 600 юаней (примерно 2 000 000 рублей)

Автомобиль будет предложен в нескольких модификациях. Первая под наименованием 200 Pro - гибрид (EREV) и оснащается 1,5-литровым бензиновым мотором и одним электромотором на задней оси. Мощность - 218 л.с. и 310 Нм крутящего момента. Емкость аккумулятора - 28,39 кВт*ч. Запас хода на электротяге составит - 200 км, а в гибридном режиме - 1200 км. Также доступна полностью электрическая версия 530 Pro. Она комплектуется одним электромотором на 218 л.с. и 310 Нм. Емкость аккумулятора - 56,83 кВт*ч. Запас хода - 530 км. Есть и версия 620 Pro c более мощным электромотором на 272 л.с. и 320 Нм и аккумулятором емкостью 70,26 кВт*ч. На одном заряде автомобиль сможет проехать до 620 км. Флагманская комплектация 540 Max предлагает два электромотора на 544 л.с. и 640 Нм, и соответственно полный привод. Батарея тут такая же, как у версии 620 Pro, но запас хода значительно ниже - 540 км.

eπ 007 в плане внешнего вида достаточно примечательный автомобиль. Фактически главной его особенностью стали двери, открывающиеся по типу “крыла бабочки”. Отмечается и достаточно хороший коэффициент аэродинамического сопротивления - 0,209. Внутри устанавливается два отдельных экрана “приборки” и мультимедийной системы. Крыша - панорамная, площадью 1,824 квадратных метра. eπ 007 поддерживает систему автопилота второго уровня, которая включает 31 датчик по всему периметру автомобиля. За управление всеми системами автомобиля отвечает чип Qualcomm Snapdragon 8155.