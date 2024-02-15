Автомобильный портал Motorpage
15 фев 2024

Лифтбек eπ 007 готов выйти на рынок

Лифтбек eπ 007 готов выйти на рынок
Автор фото: фирма-производитель

Новый суббренд Dongfeng под названием eπ готовится вывести на рынок электрифицированный лифтбек 007 уже в следующем месяце. Цены на родине стартуют от 159 600 юаней (примерно 2 000 000 рублей)

Автомобиль будет предложен в нескольких модификациях. Первая под наименованием 200 Pro - гибрид (EREV) и оснащается 1,5-литровым бензиновым мотором и одним электромотором на задней оси. Мощность - 218 л.с. и 310 Нм крутящего момента. Емкость аккумулятора - 28,39 кВт*ч. Запас хода на электротяге составит - 200 км, а в гибридном режиме - 1200 км. Также доступна полностью электрическая версия 530 Pro. Она комплектуется одним электромотором на 218 л.с. и 310 Нм. Емкость аккумулятора - 56,83  кВт*ч. Запас хода - 530 км. Есть и версия 620 Pro c более мощным электромотором на 272 л.с. и 320 Нм и аккумулятором емкостью 70,26 кВт*ч. На одном заряде автомобиль сможет проехать до 620 км. Флагманская комплектация 540 Max предлагает два электромотора на 544 л.с. и 640 Нм, и соответственно полный привод. Батарея тут такая же, как у версии 620 Pro, но запас хода значительно ниже - 540 км.

eπ 007 в плане внешнего вида достаточно примечательный автомобиль. Фактически главной его особенностью стали двери, открывающиеся по типу “крыла бабочки”. Отмечается и достаточно хороший коэффициент аэродинамического сопротивления - 0,209. Внутри устанавливается два отдельных экрана “приборки” и мультимедийной системы. Крыша - панорамная, площадью 1,824 квадратных метра. eπ 007 поддерживает систему автопилота второго уровня, которая включает 31 датчик по всему периметру автомобиля. За управление всеми системами автомобиля отвечает чип Qualcomm Snapdragon 8155.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

Комментарии к новости

Последние новости

...
Dongfeng Nammi 01 EV

В Китае стартовали продажи электрокара Nammi 01 от Dongfeng

09 января 2024
Dongfeng Nammi 01

Dongfeng представила новый бюджетный электрохэтч

20 ноября 2023

Dongfeng привезет в Россию 8 новых моделей

25 октября 2023
Dongfeng eπ 01

Рассекречен салон Dongfeng eπ 01

21 сентября 2023
Dongfeng 580

В России официально возобновили продажи Dongfeng 580

08 сентября 2023
Dongfeng Forthing U-Tour V9

Представлен новый минивэн от Dongfeng

06 сентября 2023

 Новости DFM

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

AITO M5 Тест драйв
12 февраля 2024

AITO M5
"Новый взгляд на авто"
Москвич 6 - москвич 6 (2023) парадоксов друг
Тест драйв
05 февраля 2024

Москвич 6
"Парадоксов друг"
Geely Emgrand - geely emgrand (2023) нелинейное уравнение
Тест драйв
28 января 2024

Geely Emgrand
"Нелинейное уравнение"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 3 6 9