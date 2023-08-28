Названа цена Dongfeng Mengshi 917

Китайская компания Dongfeng на автосалоне в Чэнду раскрыла стоимость будущего внедорожника Mengshi 917. Автомобиль оценили 739 000 юаней (9 586 000 рублей)

Серийная версия Mengshi 917 была представлена две недели назад и отличилась благодаря дизайну в армейском стиле. Салон стильный и современный. На передней панели установлены три отдельных экрана. Отделка интерьера выполнена с использованием качественной экокожи, метала и дерева.

Стандартная версия Mengshi 917 получит гибридную силовую установку суммарной мощностью 816 л.с. Емкость батареи - 66 кВт*ч. Она позволит преодолеть до 1026 км (по циклу CLTC). Флагманский Mengshi 917 будет оснащен четырьмя электромоторами (два на передней оси и дна на задней). В данном случае Суммарная мощность составит 1088 л.с. и 1400 Нм крутящего момента. Заявлены разгон до «сотни» - 4,2 с. Ожидается что электрическая версия получит батарею емкостью 140 кВт*ч, которая позволит преодолеть 505 км (CLTC).