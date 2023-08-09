Названа стоимость Dongfeng Aeolus Shine Max

Официальный российский представитель компании Dongfeng опубликовал стоимость нового седана Dongfeng Aeolus Shine Max

Планируется вывести на рынок комплектацию Luxury, которая будет оцениваться от 2 990 000 рублей. Она включает: светодиодную оптику, вентиляцию и массаж передних кресел, 12,3-дюймовую цифровую «приборку», мультимедийную систему с экраном в 10,25 дюймов, беспроводную зарядку, охлаждаемый бокс в центральном подлокотнике, а также панорамную крышу с люком. Следует отметить, что данная модель официально была представлена на российском рынке с мая 2023 года, но обозначалась как Shine Max, без имени семейства Aeolus.

Автомобиль оснащается бензиновой «турбочетвёркой» объемом 1,5 л. Мощность - 190 л.с. Крутящий момент - 320 Нм. Мотор работает в паре с 7-ступенчатым «роботом». Привод - полный.