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9 авг 2023

Названа стоимость Dongfeng Aeolus Shine Max

Названа стоимость Dongfeng Aeolus Shine Max
Автор фото: фирма-производитель

Официальный российский представитель компании Dongfeng опубликовал стоимость нового седана Dongfeng Aeolus Shine Max

Планируется вывести на рынок комплектацию Luxury, которая будет оцениваться от 2 990 000 рублей. Она включает: светодиодную оптику, вентиляцию и массаж передних кресел, 12,3-дюймовую цифровую «приборку», мультимедийную систему с экраном в 10,25 дюймов, беспроводную зарядку, охлаждаемый бокс в центральном подлокотнике, а также панорамную крышу с люком. Следует отметить, что данная модель официально была представлена на российском рынке с мая 2023 года, но обозначалась как Shine Max, без имени семейства Aeolus.

Автомобиль оснащается бензиновой «турбочетвёркой» объемом 1,5 л. Мощность -  190 л.с. Крутящий момент - 320 Нм. Мотор работает в паре с 7-ступенчатым «роботом». Привод - полный.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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