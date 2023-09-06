Представлен новый минивэн от Dongfeng

На автосалон в Германии китайская компания Dongfeng привезла новый минивэн под названием Forthing U-Tour V9

Автомобиль получил брутальный внешний облик и минималистичный салон. Привлекает внимание крупная решетка радиатора, состоящая из вертикальных хромированых элементов. Внутри устанавливается блок из двух эканов "приборки" и "мультимедийки". По габаритам автомобиль сопостовим с Denza D9: 5251/1920/1810 мм., а колесная база - 3018 мм.

Стандартная версия получила 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 190 л.с. Версии подороже будут оснащаться гиридной силовой установкой на основе этого же мотора. Пока технические характеристики гибрида не разглашаются. Изветно, что электродвигатель может достигать теплового КПД в 45,18%, а аккумуляты будут поставляться компанией Sunwoda.