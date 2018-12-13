Представлены кроссоверы Dongfeng 580 и AX4

На специальном столичном мероприятии Dongfeng Night китайский концерн представил две новые модели - это кроссоверы DFM AX4 и DFM 580. Они должны в скором времени выйти на наш рынок, однако конкретные сроки появления, как и цены, будут озвучены позже

Модель AX4 - компактный кроссовер, который нацелен на молодежную аудиторию. За это отвечают свежий дизайн и яркие интерьерные решения. Покупателю доступна разнообразная палитра цветов, причем это касается и салона, так как он оснащен амбиентной подсветкой с восемью оттенками, которые можно менять по настроению владельца. Кроссоверу положен стандартный двигатель 1.6, мощностью в 117 лошадиных сил. Для дополнительного "драйва" существует турбированный 133-сильный мотор объемом 1,4 л. Правда, как уточнили в компании, версии с таким мотором появятся гораздо позже обычных.

Что касается второй модели, то DFM 580 будет бороться за внимание не своим дизайном, а, в первую очередь, практичностью. Это семейный автомобиль, на что намекает семиместный салон с широким диапазоном регулировок. Силовых агрегатов здесь два: «атмосферник», объемом 1.8 литра, мощностью в 132 лошадиные силы и полуторалитровый турбированный мотор, с отдачей в 145 лошадиных сил. Кстати, в отличии от AX4, где предлагаются всего две коробки передач ( 5- ступенчатая механика и 6-ступенчатый "робот"), в случае с DFM 580 выбор шире - покупателю будут доступны две механических коробки (5-ступенчатая и 6-ступенчатая) и вариатор.

Относительно комплектаций полный порядок. Оба автомобиля буквально напичканы различными опциями, включая современные мультимедийные комплексы, функции бесключевого доступа и.т.д. Кстати, о безопасности тоже позаботились - каждый автомобиль оснащен полноценным комплексом систем и достаточным количеством подушек безопасности (у DFM 580 - четыре, у АX4 - шесть).