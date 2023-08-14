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14 авг 2023

В Китае показали Mengshi 917 от Dongfeng

В Китае показали Mengshi 917 от Dongfeng
Автор фото: фирма-производитель

Журналистам китайского автомобильного портала Autohome показали новый электрический внедорожник Dongfeng Mengshi 917, готовый к серийному производству

Дизайн Mengshi 917 представили ровно год назад в виде концепта. Серийная версия фактически не отличается. Модель выделяется брутальным обликом в армейском стиле и богатым оснащением салона. Габариты автомобиля составляют: 4987х2080х1935 мм., а колесная база - 2950 мм.

Силовая установка Mengshi 917 выполнена в виде 4-х электромоторов (два на передней оси и два на задней). Суммарная мощность достигает 1088 л.с. и 1400 Нм крутящего момента. Паспортный разгон до 100 км/ч - 4,2 с. Максимальна скорость - 195 км/ч. Батарея емкостью 147,2 кВт*ч позволит преодолеть до 505 км (по циклу CLTC) на одном полном заряде.

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