В Китае стартовали продажи электрокара Nammi 01 от Dongfeng

Компания Nammi, входящая в концерн Dongfeng, начала продажи недорого электромобиля 01. Цены в Китае находятся в диапазоне от 74 800 до 104 800 юаней (940 699 - 1 317 990 рублей)

По габаритам автомобиль сопоставим с 5-дверным Mini Hatch: 4030/1810/1570 мм., при колесной базе в 2660 мм. Стандартная комплектация включает 16-дюймовые колесные диски, а в самой дорогой - 17-дюймовые. Автомобиль выделяется необычной формой передних фар, которые соединяются между собой светодиодной полосой. Внутри можно подметить стильную отделку передней панели и дверных карт из экокожи с ромбовидным рисунком. “Приборка” выполнена в виде 5-дюймового цифрового экрана. Отдельно от нее по центру возвышается 12,8-дюймовый тачскрин мультимедийной системы. Стандартный пакет интеллектуальных ассистентов включает мониторинг слепых зон, автономную парковку, предупреждение о фронтальном столкновении, помощь движения по полосе, систему распознавания дорожных знаков и адаптивный круиз-контроль.

Nammi 01 сконструирован на платформе Dongfeng Quantum Architecture S3 и комплектуется одним электромотором мощностью 95 л.с. и 160 Нм крутящего момента. Стандартная версия комплектуется батареей емкостью 31,45 кВт*ч, а самая дорогая - 42,3 кВт*ч. Максимальный запас хода составит 330 и 430 км соответственно. Максимальная скорость ограничена на отметке в 140 км/ч. В режиме быстрой зарядки постоянного тока аккумулятор можно “заправить” с 30% до 80% всего за 30 минут, а всего за 8 минут можно обеспечить запас хода в 200 км.