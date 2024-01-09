Автомобильный портал Motorpage
9 янв 2024

В Китае стартовали продажи электрокара Nammi 01 от Dongfeng

В Китае стартовали продажи электрокара Nammi 01 от Dongfeng
Автор фото: фирма-производитель

Компания Nammi, входящая в концерн Dongfeng, начала продажи недорого электромобиля 01. Цены в Китае находятся в диапазоне от 74 800 до 104 800 юаней (940 699 - 1 317 990 рублей)

По габаритам автомобиль сопоставим с 5-дверным Mini Hatch: 4030/1810/1570 мм., при колесной базе в 2660 мм. Стандартная комплектация включает 16-дюймовые колесные диски, а в самой дорогой - 17-дюймовые. Автомобиль выделяется необычной формой передних фар, которые соединяются между собой светодиодной полосой. Внутри можно подметить стильную отделку передней панели и дверных карт из экокожи с ромбовидным рисунком. “Приборка” выполнена в виде 5-дюймового цифрового экрана. Отдельно от нее по центру возвышается 12,8-дюймовый тачскрин мультимедийной системы. Стандартный пакет интеллектуальных ассистентов включает мониторинг слепых зон, автономную парковку, предупреждение о фронтальном столкновении, помощь движения по полосе, систему распознавания дорожных знаков и адаптивный круиз-контроль. 

Nammi 01 сконструирован на платформе Dongfeng Quantum Architecture S3 и комплектуется одним электромотором мощностью 95 л.с. и 160 Нм крутящего момента. Стандартная версия комплектуется батареей емкостью 31,45 кВт*ч, а самая дорогая - 42,3 кВт*ч. Максимальный запас хода составит 330 и 430 км соответственно. Максимальная скорость ограничена на отметке в 140 км/ч. В режиме быстрой зарядки постоянного тока аккумулятор можно “заправить” с 30% до 80% всего за 30 минут, а всего за 8 минут можно обеспечить запас хода в 200 км.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

Комментарии к новости

Последние новости

...
Dongfeng Nammi 01

Dongfeng представила новый бюджетный электрохэтч

20 ноября 2023

Dongfeng привезет в Россию 8 новых моделей

25 октября 2023
Dongfeng eπ 01

Рассекречен салон Dongfeng eπ 01

21 сентября 2023
Dongfeng 580

В России официально возобновили продажи Dongfeng 580

08 сентября 2023
Dongfeng Forthing U-Tour V9

Представлен новый минивэн от Dongfeng

06 сентября 2023
Dongfeng Fengon 500

Dongfeng Fengon 500 привезли в Россию

04 сентября 2023

 Новости DFM

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Omoda C5 - jmoda c5 (2023) полюбить питер весной Тест драйв
08 января 2024

Omoda C5
"Полюбить Питер весной"
Voyah Free - voyah free (2023) ресурсный тест
Тест драйв
05 января 2024

Voyah Free
"Ресурсный тест Voyah Free EV"
Hongqi E HS9 - hongqi e hs9 (2020) красное знамя и маленькое черное платье
Тест драйв
02 января 2024

Hongqi E HS9
"Красное знамя и маленькое черное платье"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 2 3 3