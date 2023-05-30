В Россию приехал новый Dongfeng

Параллельный импорт дарит нам очередную новинку - Dongfeng Forthfing T5 Evo. Да, марка Dongfeng присутствует на нашем рынке официально, но эта модель приехала по "серым" каналам, благодаря усилиям нескольких российских дилеров

В целом нашим соотечественникам эта модель покажется знакомой - так как её электрическая версия будет продаваться в России, как Evolute I-Sky. Что касается исполнения с ДВС, то под капотом находится полуторалитровый турбомотор, который развивает 197 лошадиных сил, что позволяет кроссоверу разгоняться до сотни за 9.5 секунд.

Комплектация у машины богатая - помимо всего прочего сюда входят: датчик дождя и света, электроподогрев и электропривод зеркал, панорамная крыша и люк, регулируемая рулевая колонка, кожаная обивка салона, электропривод, подогрев и вентиляция передних сидений, круиз-контроль и климат-контроль