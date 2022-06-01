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1 июн 2022

В Россию приехал новый Dongfeng DF6

В Россию приехал новый Dongfeng DF6

Фактически, к нам привезли Nissan Navara образца 2014 года, так как китайская новинка является ее лицензионной копией

Впрочем, новинкой автомобиль будет только в России, так как в Китае он продается с 2017 года, правда под другим именем - Rich 6.Да и от исходника (Nissan Navara) автомобиль отличается некоторыми кузовными панелями (фары, бампера и.т.д)

Зато агрегаты здесь ровно те же самые, что и на "японце". Под капотом, к примеру, располагается турбодизель объемом 2.5 литра и мощностью в 136 лошадиных сил (крутящий момент составляет 305 Нм). Мотор работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Альтернатив данной связке агрегатов нет, причем не только в России, но и на китайском рынке.

В стандартную комплектацию Comfort входят кондиционер, бесключевой доступ, подогрев сидений и зеркал, задний парктроник, электропривод стекол и зеркал, мониторинг давления в шинах (TPMS), SOS-комплекс «ЭРА-ГЛОНАСС», USB-магнитола с управлением на руле, подушки безопасности водителя и пассажира, АБС и ESP, противотуманные фары.
 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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