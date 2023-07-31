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31 июл 2023

В Россию привезут Dongfeng Aeolus Shine Max

В Россию привезут Dongfeng Aeolus Shine Max
Автор фото: фирма-производитель

Российская компания “Моторинвест”, занимающаяся дистрибуцией автомобилей Dongfeng, заявила, что в ближайшее время начнутся продажи седана Aeolus Shine Max

Фактически данная модель официально представлена на российском рынке с мая 2023 года, но без названия китайского семейства Aeolus. На данный момент новый Shine Max на российском рынке оценивается от 2 990 000 рублей. Вероятно автомобиль с приставкой Aeolus будет дороже.

Aeolus Shine Max построен на модульной платформе DSMA. Под капотом - бензиновый турбомотор объемом 1,5 л. Мощность - 190 л.с. Крутящий момент - 320 Нм. Двигатель работает в паре с 7-ступенчатым “роботом. Привод - передний.

При написании новости использовалась информация:
китайские-автомобили

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