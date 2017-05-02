"Тюнинг. Обзор за май 2017"

Wimmer

Volkswagen Polo R

Когда фирма Wimmer начинала свою деятельность 20 лет назад, ее офис размещался в помещении автозаправочной станции. Теперь же компания располагает собственным отдельным зданием общей площадью 2400 кв. м, а ее продукция известна не только в Европе, но и в Америке, Азии и даже в Австралии. С завидным постоянством мастера ателье берутся за модернизацию самых мощных серийных моделей и делают их еще мощнее. Причем иногда автомобили, доработанные фирмой Wimmer, участвуют в гонках, занимая призовые места. Что же касается данного Volkswagen Polo R WRC, то в соревнованиях он пока не участвовал, хотя вполне способен на гоночные подвиги.

Серийный экземпляр оснащается 2-литровым 4-цилиндровым турбомотором, развивающим 220 л.с. и 349 Нм, что позволяет ему разгоняться до 100 км/ч за 6,4 с и достигать максимальной скорости 243 км/ч. Но после вмешательства мастеров из Wimmer двигатель приобрел совсем другие характеристики. После того как тюнеры установили новые турбонагнетатель и интеркулер, заменили насос высокого давления на более производительный, обновили программу управления силовым агрегатом и оборудовали машину спортивной выхлопной системой из «нержавейки», мощность выросла почти вдвое – до 420 л.с., а максимальный крутящий момент увеличился до 480 Нм.

Жаль, что ателье не приводит разгонных характеристик доработанного автомобиля, ведь они должны получиться весьма впечатляющими. Впрочем, учитывая то, что вся мощь передается только через передние колеса, реализовать ее на дороге будет нелегко. А вот на максимальной скорости, которая, по прогнозам, теперь достигает 280 км/ч, маленький хэтчбек должен быть вполне устойчив благодаря заниженной спортивной подвеске KW и легким 17-дюймовым колесам от фирмы OZ.

Wimmer

Volkswagen Touareg

Wimmer Rennsporttechnik – немецкое тюнинг-ателье из города Золинген. Фирма была основана 20 лет назад, и начинали ее специалисты с обыкновенного чип-тюнинга. Впоследствии сфера деятельности расширилась, и сейчас ателье предлагает множество решений по оптимизации различных систем автомобиля – двигателей, выхлопных систем, подвески и многого другого. Подобным образом мастера из Золингена доработали Volkswagen Touareg.

Прежде всего, за дело взялись мотористы и подготовили два варианта нового программного обеспечения для 3-литрового шестицилиндрового турбодизеля, в стандарте развивающего 204 л.с. и 450 Нм. В первом варианте отдача силового агрегата увеличивается до 240 л.с. и 525 л.с. Второй вариант подразумевает гораздо более существенное вмешательство в конструкцию двигателя. Помимо новых «мозгов» кроссовер получает спортивную выхлопную систему, которая обеспечивает ему и более «хриплый» звук. В этом случае мощность повышается до внушительных 310 л.с., а крутящий момент возрастает до 600 Нм.

Как это часто бывает у тюнинг-ателье, никаких замеров динамики не приводится. Поэтому остается лишь гадать, насколько улучшился разгон до 100 км/ч по сравнению со стоковыми 8,7 с и как выросла максимальная скорость, которая у заводской версии составляет 206 км/ч. Зато известно, что фирма поработала не только над силовым агрегатом, но и установила укороченные спортивные пружины от фирмы KW, чтобы улучшить управляемость кроссовера на асфальте. Той же цели служат и огромные легкосплавные колесные диски диаметром 21 дюйм с низкопрофильной резиной. К тому же благодаря новым колесам и заниженной подвеске кроссовер стал выглядеть более стремительным и спортивным.

B&B

Audi RS3

Как правило, ателье B&B предлагает несколько вариантов доводки силовых агрегатов для одной модели – в зависимости от амбиций и толщины кошелька клиента. Вот и на этот раз, дорабатывая спортивный хэтчбек Audi RS3, мастера из Зигена подготовили сразу четыре варианта апгрейда для знаменитого пятицилиндрового 2,5-литрового турбомотора.

Первая стадия позволяет увеличить мощность с 367 до 430 л.с. Крутящий момент увеличивается при этом с 465 до внушительных 620 Нм. Достигается это с помощью обычного чип-тюнинга и стоит 1950 евро. Если же клиент готов заплатить 2950 евро, то ему предложат вторую стадию доводки силового агрегата, включающую дополнительно к чип-тюнингу еще и установку оптимизированного воздухозаборника. В этом случае отдача вырастет до 450 л.с. и 655 Нм. А за 7950 евро двигатель подвергнут третьей стадии доработки и в придачу к вышеописанным процедурам оснастят новым промежуточным охладителем, а также спортивной выхлопной системой, что увеличит показатели до 485 л.с. и 700 Нм.

И, наконец, 17 950 евро возьмут за четвертую стадию, где мотору добавят более крупный турбонагнетатель, гоночную выпускную систему и металлические катализаторы, практически не сопротивляющиеся выходу выхлопных газов. Попутно инженеры заменят топливный насос на более производительный, а также проведут множество других работ по настройке силового агрегата. В результате мотор будет выдавать 550 л.с. и 750 Нм. В этом случае разгон до «сотни» составит суперкаровские 3,3 с, что ровно на секунду быстрее заводского экземпляра. Про максимальную скорость скромно заявляется, что она превысит 300 км/ч, по сравнению со стоковыми 280 км/ч это вполне неплохо.

Gemballa

Porsche 911 Turbo

Фирма Gemballa, штаб-квартира которой расположена в немецком городе Леонберг, потихоньку выходит из кризиса, в котором оказалась после смерти основателя Уве Гембаллы в 2010 году. Несмотря на все трудности, компания по-прежнему является одним из ведущих экспертов по тюнингу автомобилей Porsche, свидетельством чему служит этот спорткар 911 Turbo, получивший внушительную инъекцию допинга для своего 3,8-литрового турбомотора.

Фактически двигатель был полностью переделан. Помимо новых, более производительных турбонагнетателей силовой агрегат принял другие впускные коллекторы, прямоточный воздушный фильтр и множество других изменений, давших прибавку в мощности с 540 до 820 л.с. Досталось и крутящему моменту, который вырос с 660 до 950 Нм. Дополнительно была усилена и роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями, чтобы выдерживать крутящий момент. К сожалению, фирма не приводит динамических показателей, а ведь они должны стать значительно лучше заводских 3 с до «сотни» и максимальных 320 км/ч.

Помимо доработанного силового агрегата автомобиль получил регулируемое спортивное шасси с увеличенной колеей, которая потребовала расширения кузова на 62 мм впереди и на 100 мм – сзади. Улучшить управляемость призваны и широкие колеса – 255/30 ZR21 передние и 325/25 ZR21 задние. Все новые элементы кузова выполнены из углеволокна, благодаря чему автомобиль ничуть не прибавил в весе, несмотря на увеличение размеров. Из карбона сделано и огромное двухэтажное антикрыло, повышающее прижимную силу на больших скоростях. Ценник у этого экземпляра, названного Avalanche («лавина»), тоже, надо сказать, совсем немаленький. За суперкар просят 389 600 евро.

Novitec

Maserati Levante

Ателье Novitec Rosso базируется в Германии, в городе Штеттен, но его основатель Вольфганг Хагедорн предпочитает заниматься тюнингом вовсе не немецкой продукции. Более всего любят в Novitec суперкары Ferrari и Maserati. Следовательно, мастера из Штеттена никак не могли обойти вниманием новейший кроссовер Maserati Levante – над автомобилем поработали и дизайнеры, и мотористы.

Надо сказать, внешние изменения у кроссовера весьма скромные. Если не увидишь стандартный заводской экземпляр, то и не заметишь, что под передним бампером примостился небольшой спойлер, на порогах появились накладки, а «корма» ощетинилась маленьким спойлером и диффузором. Все новые навесные элементы выполнены из углеволокна. Получилось, как говорится, скромно, но со вкусом. Особенно стильно кроссовер смотрится с модулем понижения пневматической подвески, сокращающим дорожный просвет на 25 мм. Завершающий штрих – оригинальные 22-дюймовые колесные диски, доступные в серебристо-черном, матово-черном или титановом окрасе.

Стандартный 3-литровый 6-цилиндровый бензиновый наддувный двигатель модификации Levante S развивает 430 л.с. и 580 Нм. Но после установки специалистами Novitec нового блока управления силовым агрегатом его отдача возрастает до 494 л.с. и 660 Нм. Благодаря этому кроссовер разгоняется до 100 км/ч ровно за 5 с против 5,2 с у стокового экземпляра, а его максимальная скорость увеличивается с 264 до 272 км/ч. Клиентам также предлагается система активного выхлопа, предлагающая более агрессивный звук при нажатии специальной кнопки.

Carlex Design

Ferrari F12berlinetta

Головной офис ателье Carlex Design расположен в Польше, в городке Чеховице-Дзедзице. Основным родом деятельности фирмы является доработка интерьеров машин самых разных марок. По словам представителей Carlex Design, они проектируют уникальные автомобильные салоны вплоть до мельчайших деталей. Процесс создания нового интерьера происходит в тесном сотрудничестве с заказчиком, может быть, поэтому ателье пользуется все большей популярностью. Так, помимо Польши в последние годы компания открыла офисы в Чехии, Германии и Англии.

Недавно польские мастера показали суперкар Ferrari F12berlinetta в ярко-желтом окрасе. С этим цветом удачно контрастируют черные колесные диски с фирменными желтыми логотипами Ferrari. Собственно, помимо цветовых решений никаких изменений у внешнего вида автомобиля нет, а вот внутри «берлинетта» преобразилась весьма существенно. Как говорят мастера из Carlex Design, они постарались достичь гармонии в сочетании цветов кузова и салона.

Так, на общем желтом фоне выделяются стильные черные вставки, расположившиеся на дверных панелях, вентиляционных дефлекторах, рулевом колесе, сиденьях, центральном подлокотнике и «подиуме» коробки передач. Занимающий центральное место на приборной панели тахометр также выделяется желтым цветом. Выглядит салон необычайно стильно. Основные отделочные материалы – кожа и алькантара. Благодаря их удачному сочетанию интерьер выглядит мягким, словно плюшевым. Обращают на себя внимание стильные детали, такие как кожаная «гравировка» эмблемы Ferrari и ключ, обшитый черной и желтой кожей. Двигатель же остался прежний, так как в ателье справедливо считают, что 630 л.с. для этого автомобиля вполне достаточно.

Vilner

Ford Mustang

Болгарская фирма Vilner в последнее время получает все больше заказов от богатых и взыскательных клиентов. Все потому, что работает она по индивидуальным лекалам, реализуя самые необычные фантазии заказчиков, вплоть до изменения кузовных панелей автомобилей. То есть клиент может быть уверен, что второго такого экземпляра на улицах он не увидит. Основная часть заказов приходит из Китая, в связи с чем ателье даже открыло в Поднебесной отдельный офис.

Недавно один из китайских клиентов захотел доработать свой Ford Mustang в весьма оригинальной манере, от которой у активистов из «Гринписа» волосы встанут дыбом. Владелец машины решил, что салон должен быть отделан… кожей настоящего мустанга. Сказано – сделано! Хотя в ателье не говорят, сколько лошадей было загублено ради прихоти этого «оригинала». Специалисты Vilner признают, что приняли «несколько спорный» заказ, но, поскольку клиент всегда прав, они вынуждены были выполнить все его причуды.

Лошадиной кожей обшиты сиденья, рулевое колесо, рычаг коробки передач и ручной тормоз. Более того, салон отделан не только кожей этого грациозного животного, но и его шерстью. Так, боковины сидений покрыты конским волосом. Передняя панель и дверные боковины получили отделку из алькантары. Но и это еще не все. Дело в том, что для отделки потолка использовалась кожа кобр. Завершают картину металлическая пластина с логотипом ателье и порядковым номером (№ 1) автомобиля. Правда, имеются небезосновательные сомнения, что когда-нибудь появится вариант под номером два.

Что касается силового агрегата, то с ним в ателье ничего не делали, предпочитая не вмешиваться в техническую начинку. Так что автомобиль по-прежнему приводит в движение 5-литровая атмосферная «восьмерка» мощностью 422 л.с. и максимальным крутящим моментом 440 Нм.

Hamann

Jaguar F-Pace

Компания Hamann Motorsport, головной офис которой расположен в немецком Хуттисхайме, была основана в 1986 году. Фирма известна среди любителей тюнинга благодаря эпатажным проектам основателя Рихарда Хаманна, не стеснявшегося применять очень смелые дизайнерские решения. Начинала компания с доработок машин BMW, но сегодня в ее послужном списке практически весь список ведущих мировых брендов. Так, недавно мастера из Хуттисхайма переделали первый кроссовер от марки Jaguar – F-Pace.

Самая «горячая» модификация F-Pace оснащается 3-литровым бензиновым компрессорным двигателем, развивающим 380 л.с. и 460 Нм, что само по себе неплохо, но в Hamann, естественно, считают, что мощности должно быть больше. Мотористы ателье предлагают процедуру чип тюнинга и установку спортивной выхлопной системы, с помощью которых отдача силового агрегата увеличивается до 410 л.с. и 510 Нм. Подобным образом поступают они и с 3-литровым дизельным двигателем, чья мощность возрастает с 300 до 340 л.с., а максимальный крутящий момент достигает 780 Нм против стоковых 700.

Внешность кроссовера тоже получила изменения, из-за чего он стал выглядеть куда более агрессивно, чем раньше. Передний бампер обзавелся новым сплиттером, у колесных арок появились расширители, а «кормовая» часть щеголяет 4-ствольным выхлопом и подобием гоночного диффузора. И, конечно, не обошлось без новых колес, диаметр которых в максимальном варианте достигает 23 дюймов. Диски по желанию клиента могут быть выкрашены в серебристый, черный или серый цвет. Для отделки салона предлагаются алюминиевые педали и фирменные коврики с логотипом ателье.